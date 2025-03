Amatori Rugby Alghero Under 18, tonfo a Capoterra: Toniolo duro con la squadra

Una giornata da dimenticare per l’Under 18 dell’Amatori Rugby Alghero, travolta 52-10 sul campo del Capoterra domenica 16 marzo. Dopo otto partite di alto livello, con una sola sconfitta di misura e un pareggio, i giovani algheresi incassano un passivo pesantissimo, che lascia più di un interrogativo sulle ultime settimane di preparazione. «Abbiamo giocato male.

La squadra si è disunita, non ha reagito e non ha giocato da squadra», ammette senza mezzi termini l’allenatore Matteo Toniolo, visibilmente deluso dalla prestazione. L’Under 18 dell’Amatori arrivava alla trasferta di Capoterra con un ruolino di marcia incoraggiante: una vittoria e una sconfitta di misura nelle ultime due gare. Eppure, sul campo, la partita ha preso subito una piega negativa. «Pesavano le assenze di alcuni ragazzi, ma la cosa peggiore è stata la mancanza di una reazione. Dopo otto partite giocate con qualità, perdere di 50 punti è un segnale preoccupante».

A influire sul rendimento della squadra, secondo Toniolo, anche la lunga sosta dovuta al Sei Nazioni, che ha fermato il campionato per tre settimane. Ssono mancati un po’ troppi allenamenti e questo si è visto sul campo. È una questione di mentalità: non avere partite non significa abbassare l’attenzione». Il tecnico spera che questo passo falso serva da lezione in vista delle ultime tre partite di campionato. «Speriamo che questa batosta aiuti i ragazzi a maturare. Devono capire l’importanza della preparazione e della fiducia nei propri mezzi quando si affrontano gare decisive. Ci mancano ancora tre partite, sarebbe fondamentale ritrovare la giusta concentrazione e tornare subito sui binari giusti». Un messaggio duro ma utile per la crescita dei ragazzi, che suona quasi come un avvertimento: l’Under 18 dell’Amatori ha dimostrato di avere qualità, ma ora deve dimostrare di avere anche carattere.

