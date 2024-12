Il successo della sinergia tra Nartist ed Emergenza Sorrisi ETS

ROMA 20 DIC 2024 – La forza della cooperazione ha dato vita a una sinergia unica tra arte e solidarietà. Grazie ai primi due concorsi d’arte organizzati da Nartist a favore di Emergenza Sorrisi ETS, sono stati raccolti complessivamente 5.000 euro, destinati a sostenere le missioni chirurgiche dell’ente. Oltre ai fondi raccolti, i contest hanno mobilitato artisti, cittadini e aziende, trasformandoli in veri mecenati contemporanei.

Nartist: arte, mecenatismo e valore sociale

Nartist, un progetto innovativo nato in Puglia su idea di Gianfranco Nicastri, si basa sul concetto di Mecenatismo Collaborativo: ogni tela bianca Nartist è il cuore di un sistema che unisce economia, arte e solidarietà. Il contest Art for VALUE è uno strumento esclusivo, che permette alle aziende di attivare concorsi d’arte personalizzati, creando un impatto sociale e culturale attraverso la partecipazione di artisti, consumatori e imprenditori.

“I nostri concorsi d’arte non sono solo competizioni creative, ma strumenti di cambiamento. – commenta Gianfranco Nicastri, fondatore di Nartist – Attraverso la partecipazione collettiva, promuoviamo nuovi talenti artistici e creiamo un valore tangibile per progetti solidali come quelli di Emergenza Sorrisi.”

Risultati concreti e nuovi obiettivi

I numeri parlano chiaro: con il progetto Mediterraneo: un sorriso che unisce i popoli, sono state raccolte 3.000 euro a favore della missione chirurgica di Emergenza Sorrisi in Etiopia nel 2024. Oltre ai fondi, il concorso ha coinvolto 263 supporter, distribuito 431 tele Nartist, raccolto 174 opere candidate, e ha dato visibilità al progetto con una campagna mediatica che ha raggiunto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni sui social.

“Questa collaborazione ha dimostrato come l’arte possa realmente donare speranza e opportunità. – aggiunge Luna Pastore, Art Advisor di Nartist – Ogni opera creata non è solo un gesto artistico, ma un contributo concreto al cambiamento.”

Un nuovo contest: Radici – Un sorriso per connetterci alla Terra

Nartist ed Emergenza Sorrisi ETS sono pronti per il futuro. Il nuovo concorso, già partito il 13 dicembre, intitolato Radici: un sorriso per connetterci alla Terra, invita artisti e cittadini a riflettere sul legame con il nostro pianeta, unendo sostenibilità, bellezza e solidarietà. Le tele, ordinabili sul portale store.nartist.it, permetteranno di continuare a sostenere le missioni chirurgiche che migliorano la vita di tanti bambini.

Un unicum nel mondo dell’arte e delle raccolte fondi

La collaborazione fra Nartist ed Emergenza Sorrisi ETS è continuativa, non si arresta allo scadere dei concorsi perché è continua la promozione delle opere d’arte in vendita su store.nartist.it con percentuali dal 5% al 100% destinate all’ente.

Emergenza Sorrisi e Nartist confermano così la loro missione comune: diffondere bellezza e solidarietà. “Ogni sorriso donato è il risultato di una rete di persone che credono nel potere trasformativo dell’arte e della collaborazione. – conclude Luna Pastore – Insieme, possiamo continuare a fare la differenza, a prendere l’arte e fare la nostra parte.”

NARTIST è un innovativo progetto nato in Puglia, su idea di Gianfranco Nicastri. Unisce il mondo dell’arte a quello del noprofit creando una nuova forma di mecenatismo che definisce collaborativo e co-creativo. Società benefit, è una realtà multicanale che promuovendo l’arte a favore di progetti umanitari, ambientali e sociali, aiuta le grandi aziende e le attività economiche locali a realizzare azioni di social & cultural responsibility e gli enti a raccogliere fondi, attraverso strumenti e professionisti “art & digital specific”.

I contest “Art for VALUE” sono attivabili da chiunque desidera arricchire il proprio prodotto/brand/territorio di un valore etico, solidale e creativo.

Si tratta di un contest unico in quanto, oltre a raccogliere fondi per un progetto benefico, premia il proprietario dell’opera vincitrice e il suo artista e riesce a creare una vera economia circolare generando benefici per tutti i partecipanti.