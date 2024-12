La magia del Natale in Sardegna: tutti gli eventi gratuiti fino al 22 dicembre

La Sardegna si trasforma in un Villaggio di Babbo Natale: neve artificiale, mascotte Disney, parate spettacolari e schiaccianoci giganti per un’esperienza magica e indimenticabile.

La Sardegna si veste di magia natalizia con una serie di eventi imperdibili organizzati dai Superanimatori, leader nell’animazione per grandi e piccoli da oltre 17 anni. Ecco tutti gli appuntamenti fino al 22 dicembre che trasformeranno le piazze sarde in veri e propri Villaggi di Babbo Natale. Serate di pura magia aperte a tutti, senza biglietto d’ingresso, per condividere insieme la gioia del Natale.

Quattro potenti cannoni sparaneve trasformeranno le piazze degli eventi in incantevoli villaggi nordici, ricreando le atmosfere di Rovaniemi e del Polo Nord. Circa 80 mascotte dei celebri personaggi Disney animeranno le strade e le piazze della Sardegna, trasformandole in piccole Disneyland natalizie. A completare la magia, schiaccianoci giganti alti oltre tre metri, tra i più imponenti d’Italia, sorveglieranno dall’alto, mentre gli elfi coinvolgeranno i più piccoli con danze e divertimento senza fine.

Per la prima volta a Capoterra – Sabato 21 dicembre per la prima volta, i Superanimatori porteranno la magia del Natale a Capoterra.L’evento culminerà con una spettacolare nevicata finale che renderà l’atmosfera ancora più speciale. La stessa serata i “nostri eroi” saranno a Castiadas con Babbo Natale protagonista di una giornata di giochi e allegria insieme agli elfi birichini e a un divertentissimo spettacolo di giocoleria arricchito da tante attività pensate per i più piccoli.

Venerdì 20 e domenica 22 dicembre “nuovo giro nuova corsa” a Cagliari dove, tra fiocchi di neve che cadono copiosi, si potrà incontrare Babbo Natale seduto sul suo trono rosso, circondato dagli elfi e minacciato dal divertente Grinch. Un’esperienza unica per gli amanti delle atmosfere natalizie.

Il nuovo spettacolo La Fabbrica dei Giocattoli – A Nuoro verrà messo in scena lo spettacolo, nuova creazione Natale 2024, de La Fabbrica dei Giocattoli. Dietro le quinte c’è il genio creativo di Nicola Virdis, noto per il suo talento e la sua indimenticabile performance a Italia’s Got Talent. Regia impeccabile, musiche originali e inedite scritte ad hoc per lo spettacolo, una scenografia che include un ledwall capace di trasportare il pubblico direttamente nel cuore della storia, la trama, ispirata ai valori del Natale: un vero e proprio viaggio nel mondo della fantasia, dove i giocattoli prendono vita e l’atmosfera si riempie di stupore. La Fabbrica dei Giocattoli è più di uno spettacolo: è un’esperienza che scalda il cuore e celebra la magia di questa festa unica.

Domenica 22 a Oristanoappuntamento al centro commerciale Porta Nuova: la giornata sarà animata da Babbo Natale in persona, da una grande parata e da una nevicata artificiale, che trasformerà la location in un piccolo villaggio nordico. Una serata ricca di incanto e divertimento per tutta la famiglia.

Potete trovare il programma completo sulle pagine social (Instagram e Facebook) dei Superanimatori.