A Cagliari e Sassari “Un Natale favoloso… a Teatro” con la magia di Carolina Benvenga

Vera e propria star amata da grandi e piccini, attesa e acclamata nei teatri di tutta Italia, seguitissima sui social e in tv, Carolina Benvenga è tra le figure di spicco nel mondo kids. Con oltre un miliardo di visualizzazioni e un milione di iscritti al suo canale YouTube,

Considerata un’outsider nella creazione di contenuti educativi sempre più virali sul web, Carolina conquista il pubblico col suo mondo colmo di incanto e meraviglia. Lo spettacolo “Un Natale favoloso… a Teatro” di Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, organizzato da Sardegna Concerti per la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis, ha debuttato come scommessa due anni fa e ora approda finalmente sull’Isola per riaccendere la magia del Natale e salutare nel più caloroso dei modi il pubblico che da anni la segue ovunque, in televisione, in teatro e sui social.

In occasione delle feste, lo show musicale che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi mette in scena una entusiasmante storia natalizia colma di stupore, divertimento, sorprese. Un vero e proprio dono per i bimbi di tutte le età che potranno vivere o rivivere il Natale con la loro beniamina e i suoi compagni grazie a scenografie e coreografie fantastiche, canzoni e balli dal vivo, assicurando un’atmosfera da sogno che tiene incollati alla poltrona grandi e piccini.

INFO

TEATRO MASSIMO CAGLIARI, VIA DE MAGISTRIS 12

TEL. 345 4894565

TEATRO COMUNALE DI SASSARI, VIALE TRIESTE 5

TEL. 079 290881

https://teatromassimocagliari.it/

https://sardiniaticket.com/