San Francesco di Lula 2024: Religiosità e Memorie. Mostra fotografica a Nuoro dal 28 novembre al 19 dicembre

Un viaggio tra immagini e storia

La città di Nuoro si prepara ad accogliere la mostra fotografica, un evento di tradizione, fede e memoria storica della Sardegna. La mostra si terrà presso la, in Piazza Vittorio Emanuele 6, dal, conprogrammata per giovedì

La mostra è curata da Salvatore Ligios, presidente dell’Associazione culturale Su Palatu, che presenta i lavori di Massimo Locci e Giampaolo Catogno, oltre a materiali provenienti da fonti e archivi storici. Le opere esposte raccontano il legame profondo tra il territorio e la figura di San Francesco di Lula, esplorando la spiritualità e le tradizioni attraverso l’obiettivo della macchina fotografica.

Collaborazioni e sostegno istituzionale

L’iniziativa nasce dalla collaborazione In collaborazione con:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato del Turismo, Regione Sardegna

Pastorale del turismo

Parrocchia di S. Francesco in Lula

Parrocchia Nostra Signora del Rosario in Nuoro

Priori Ivan Mariano e Mauro Canu

Comitato organizzatore della festa

Associazione culturale Su Palatu Fotografia

Orari di apertura

La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

Lunedì, giovedì e venerdì : dalle 16:00 alle 18:00

: dalle 16:00 alle 18:00 Martedì e mercoledì : dalle 10:00 alle 12:00

: dalle 10:00 alle 12:00 Sabato e domenica: chiuso

I visitatori potranno approfondire il tema della mostra attraverso un catalogo dedicato, disponibile grazie alla collaborazione con Soter Editrice.

Un’occasione da non perdere

“San Francesco di Lula 2024” rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi nella cultura sarda, riscoprire le radici spirituali della comunità e ammirare scatti d’autore che immortalano l’essenza della devozione popolare. Un evento che unisce arte, memoria e identità, destinato a lasciare il segno nella programmazione culturale di Nuoro.

M.V.