Cosa significa avere la pelle grassa e come trattarla

Il terminesi riferisce a una condizione specifica in cui la cute, soprattutto nella zona T (fronte, naso, mento), risulta, come punti neri, pori dilatati, brufoli e acne. Questo accade perché le ghiandole sebacee, invece di produrre la corretta quantità di(sostanza generata spontaneamente dall’organismo per garantire l’idratazione e la salute naturale della pelle),, provocando quella che viene appunto definita pelle grassa o seborrea.

In questo articolo analizziamo quali sono le cause e le conseguenze di questa condizione della cute, ma anche i possibili rimedi per eliminare o ridurre il problema: dalla pulizia profonda ai prodotti cosmetici più efficaci, come il gel per il controllo delle imperfezioni o la crema idratante con la funzione specifica di contrastare la pelle grassa.

Le cause principali

Sono diverse le cause che possono provocare una sovrapproduzione di sebo e, di conseguenza, dare origine alla pelle grassa.

Questa condizione viene associata principalmente a fattori genetici e ormonali: quando gli ormoni (primi fra tutti testosterone, progesterone e cortisolo) non funzionano come dovrebbero e si trovano in una condizione di squilibrio, stimolano le ghiandole sebacee a produrre più sebo. Questo avviene principalmente in alcuni momenti specifici della vita, come la pubertà, la gravidanza, la settimana di ciclo mestruale e la menopausa.

Ci sono poi cause meno rilevanti, ma che giocano comunque un ruolo chiave nella presenza o meno della pelle grassa, come lo stress, il consumo eccessivo di alcol e le diete poco sane e poco equilibrate. Mangiare cibi grassi, zuccheri e carboidrati raffinati o esagerare con latticini e alimenti ad alto indice glicemico, aumenta il rischio di pelle grassa.

La seborrea può manifestarsi anche quando si utilizzano cosmetici troppo aggressivi per la pelle o quando si assumono determinati farmaci, ad esempio la pillola contraccettiva e medicinali cortisonici e anabolizzanti. Infine, ci sono alcune cattive abitudini che peggiorano questa condizione, come esfoliare troppo frequentemente la pelle o un’idratazione errata e troppo aggressiva.

I rimedi più efficaci

Il primo rimedio indispensabile per ridurre la pelle grassa è senza ombra di dubbio la corretta igiene quotidiana. Questa deve essere effettuata con prodotti specifici e delicati, sviluppati per bloccare l’eccesso di sebo e purificare la cute senza però aggredirla e irritarla.

Molto utili anche i detergenti antibatterici a base di acido salicilico o acido glicolico, così come prodotti esfolianti per la pulizia del viso e la rimozione delle cellule morte e tonici astringenti per richiudere i pori e rimuovere i residui di sebo. Fondamentale anche una perfetta idratazione, optando per una crema idratante per pelle grassa che sia leggera e non comedogenica, a base d’acqua o gel e contenente acido ialuronico.

Utilissime anche le maschere purificanti a base di argilla, da applicare un paio di volte la settimana per pulire in profondità. Infine, nella beauty routine non dovrebbe mai mancare la crema notte, da applicare ogni sera per liberare i pori e ridurre le imperfezioni mentre si dorme.