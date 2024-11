Prosegue a Cagliari Monumenti a ruota libera, il primo festival dedicato al turismo accessibile. Questa settimana film, libri, workshop, escursioni

Prima edizione a Cagliari del festival regionale con visite guidate, conferenze, incontri, libri, cinema e laboratori sul turismo accessibile: gli appuntamenti della settimana.

Ha preso il via sabato a Cagliari Monumenti a ruota libera, calendario di appuntamenti dedicato al turismo accessibile, all’inclusione e alla condivisione: il festival è ideato e organizzato dalla società Trip Sardinia con il contributo dell’assessorato regionale al Turismo, e propone conferenze, laboratori, incontri, visite guidate, libri e proiezioni, escursioni e giochi accessibili e fruibili da tutti e tutte con l’obiettivo, sottolinea Claudia Caredda vicepresidente di Trip Sardinia, “di far incontrare tutte le persone interessante per promuovere buone pratiche esistenti in Sardegna e fuori, arricchire la conoscenza e la ricerca di soluzioni concrete ai problemi, mettere a punto itinerari per tutti, sollecitare i rappresentanti e gli amministratori dei luoghi della cultura a rendere accessibili gli spazi, favorire il confronto tra operatori, cittadinanza e associazioni”.

Dopo la conferenza iniziale e i primi laboratori, il programma proseguirà mercoledì 27 novembre con la rassegna cinematografica organizzata in collaborazione con il Cagliari Film Festival al cinema Greenwich in via Sassari 67: dalle 16 saranno proiettati i cortometraggi “Olivia” di Peter Marcias (2003), “An irish good bye” di Tom Berkeley e Ross White (2022), “The stupid boy” di Phil Dunn (2022), chiude la prima proiezione in Sardegna di “E tu slegalo” di Maurizio Sciarra, realizzato a 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, alla presenza dell’autore. Seguirà dibattito con traduzione Lis.

Giovedì 28 novembre doppio appuntamento: alle 16 alla Sala Locomotori del Parco Molentargius – Saline workshop “Accessibilità e centro storico” con Fabio Gillone, autore del blog “Comunque in viaggio”; alle 18.30 la libreria Ubik di via Sonnino ospita la presentazione del libro “Facciamo rumore. Per chi vive nell’ombra della sordità e per chi non vuol sentire” di Chiara Bucello e Ludovica Billi”.

Venerdì 29 tra le 16 e le 18 e sabato tra le 10 e le 12 ancora accessibilità e centro storico, questa volta direttamente in situ, rispettivamente a Castello e Stampace con il workshop di Michela Mura e Claudia Caredda; domenica 1 dicembre alle 11 lezione di yoga per persone con disabilità motoria e visiva (con accompagnamento) in programma al centro Musubi No Kai di via Newton 12, mentre dalle 9 partirà l’escursione a Pau con visita al Museo dell’Ossidiana.

Il calendario di Monumenti a ruota libera proseguirà fino al 15 dicembre con visite guidate su percorsi accessibili nei quartieri storici di Cagliari e al Parco di Molentargius, escursioni, momenti di lavoro con persone specializzate, guide e portatori di interesse, proiezioni di film e documentari e ancora mostre e presentazioni di libri.

In programma alla Sala Schenk di Molentargius, oltre a quella di apertura, la conferenza su accessibilità e ospitalità venerdì 6 alle 15, quella su disabilità e comunicazione sabato 7 dicembre alle 15 e la conferenza di chiusura sabato 14 dicembre alle 15.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma si consiglia la prenotazione su www.monumentiaruotalibera.it e ai numeri 3920508181 e 3934417811.

Per informazioni

www.tripsardinia.it; monumentiaruotalibera.it