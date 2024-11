“INTO THE MOUTHS” – Urban Island 2024, il 27 Dicembre da Disco Alternative Shop & Cannabis Bar

“INTO THE MOUTHS” – Urban Island 2024, il 27 Dicembre da Disco Alternative Shop & Cannabis Bar. Prima edizione di quello che si preannuncia un evento senza precedenti.

Si terrà il 27 Dicembre presso Disco Alternative Shop & Cannabis Bar la prima edizione di “INTO THE MOUTHS” – Urban Island 2024, un evento senza precedenti sull’isola.

Ad organizzarlo sono stati Massimo Tucci e Dj Zanco, ancora insieme dopo tutti questi anni e tutti i progetti realizzati.

L’intento iniziale era quello di fare una serata per far esibire la scena Urban/Hip Hop di La Maddalena, ma ben presto, spargendosi la voce nel resto della Gallura, la serata è diventata una vetrina per molti artisti isolani e palaesi.

Gli organizzatori hanno inoltre contattato per il DJ Set Live Show un nome molto importante per la scena sarda e non solo: infatti la special guest della serata sarà En?gma.

Il rapper è, insieme a Salmo, Hell Raton e DJ Slait, il fondatore della Machete Empire Records.

È per l’Isola un motivo d’orgoglio ospitare un nome del genere, e En?gma ha accettato con piacere di fare il “Godfather” della serata.

“Un Festival Evento che potrebbe diventare la prima edizione di qualcosa che potrà ripetersi negli anni”.

Hanno affermato gli organizzatori, spiegando inoltre che il nome, “INTO THE MOUTHS”, fa riferimento sia alle bocche di Bonifacio, che alle bocche vere e proprie, quindi al potere della parola.

Il cast della serata sarà formato da: Word2, Lamento, Marticagna, Lil V, Daghi, Drugo Quintana, Zeno, Fury, Lampyss, Flok, Illtaipan e JeyPi.

Articolo di Michael Bonannini