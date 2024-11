Guai a voi, anime prave! Un tragi-comico Inferno di Dante nella rassegna di Theatre en vol

Il 29 novembre alle ore 20:30 presso lo Spazio TEV in via De Martini 15 andrà in scenauna tragi-comica versione dell’Inferno di Dante sotto forma di conferenza/spettacolo.

Una Divina Commedia che si tramuta in un’esilarante corsa a ostacoli per la povera relatrice, interpretata da Anna Melchiori, costretta a subire ogni sorta di disturbo e impedimento. But the show must go on: la relatrice va avanti nonostante tutto, ed incarna i personaggi danteschi come in trance, in un crescendo caricaturale che la spinge sull’orlo di una crisi isterica.

La pièce utilizza la parodia e l’ironia mettendo in risalto lo spessore drammatico del testo, dove emergono i personaggi umani dell’Inferno dantesco con la loro intensa forza vitale e emotiva: dal conte Ugolino a Francesca da Rimini, da ser Brunetto Latini a Farinata degli Uberti ed altri ancora, fino a un toccante Ulisse, mosso da vorace curiosità, vitale e coraggioso come incurante del proprio destino e tuttavia umano, fragile, sofferente.

Lo spettacolo, una coproduzione Ndaipori Teatro/ Theatre en vol con la regia di Gustavo Riondet e Simone Alfonsi alle luci, arriva come terzo appuntamento della rassegna di Theatre en vol “Tra sogno e realtà – La letteratura prende vita”, quattro spettacoli non convenzionali in tributo a quattro grandi penne della letteratura italiana.

Chiuderanno la rassegna i Tr3lussa (Eugenio Cossu, Gigi Pintus e Carlo Tomassetti) che con Il mondo di Trilussa l’8 dicembre alle ore 19 ci faranno ascoltare i componimenti del grande poeta sia in versione originale sia nelle traduzioni in sassarese (testi di Gian Paolo Bazzoni tratti dal libro “L’ommu fintu” dove ha tradotto 48 componimenti). Lo spettacolo sarà arricchito da musiche della tradizione sassarese.

Lo spazio TEV si trova a Sassari in via Giuseppe De Martini 15 (San Giorgio, svincolo da Li Punti). Strada servita dalla linea MA del trasporto pubblico.

Ingresso singolo 8 euro. Per info e prenotazioni 3357105396 o contattare [email protected]

Per ulteriori info si rimanda al sito ufficiale o alle pagine social Facebook e Instagram