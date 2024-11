Basket C21: grande partecipazione al campionato nazionale a Civitanova Marche

– Si è concluso con entusiasmo e spettacolo sportivo il, svoltosi adal. L’evento, dedicato agli atleti con sindrome di Down, è stato organizzato dalla, in collaborazione con lae il

Il torneo ha visto la partecipazione di sette squadre provenienti da tutta Italia: Inteam Latina, Fiorano Libertas Sassuolo, Formia Basket4ever, Don Orione Pozzuoli, Anthropos Civitanova Marche (padroni di casa), Ostia Warriors e l’Atletico AIPD Oristano.

Per i ragazzi dell’Atletico AIPD Oristano, il torneo è stato un’esperienza ricca di emozioni e impegno. Dopo una fase a gironi combattuta, la squadra ha raggiunto le semifinali, dove si è scontrata con i padroni di casa dell’Anthropos, avversari di grande livello e storici rivali. Pur senza riuscire a conquistare un posto nella finale, i ragazzi di Oristano hanno affrontato la competizione con determinazione e spirito di squadra.

Nella finale per il terzo posto, disputata contro la Basket4ever Formia, i ragazzi di Oristano hanno dato il massimo, ma il risultato finale di 6-12 ha assegnato la vittoria e il bronzo alla squadra laziale. L’Atletico AIPD Oristano ha comunque chiuso il campionato con un meritatissimo quarto posto, consapevole di aver dimostrato grande impegno e crescita.

Nonostante un’assenza importante come quella di Davide Paulis – già premiato come miglior cestista alle ultime Paralimpiadi dedicate alla sindrome di Down – la squadra ha saputo affrontare la competizione con grinta, dimostrando ancora una volta il valore del lavoro di squadra.

La finale per il titolo nazionale ha visto un confronto appassionante tra i padroni di casa dell’Anthropos Civitanova Marche e l’outsider Fiorano Libertas Sassuolo, alla sua prima partecipazione a questa fase finale. In una partita combattutissima, la squadra emiliana ha trionfato con il punteggio di 15-12, conquistando il titolo di Campione Nazionale di Basket C21 2024.

La giornata di domenica 24 novembre è stata particolarmente speciale grazie alla grande partecipazione del pubblico, che ha riempito gli spalti per sostenere gli atleti in campo, creando un’atmosfera di festa e sportività.

La cerimonia di premiazione, svoltasi al termine della finale, ha visto la presenza

di due ospiti d’eccezione: Assunta Legnante, atleta della nazionale paralimpica italiana e medaglia d’oro nel getto del peso, e il grande cestista Walter Magnifico, simbolo del basket italiano. Entrambi hanno premiato gli atleti, rendendo il momento ancora più emozionante e memorabile per tutti i partecipanti.

“Abbiamo lottato fino all’ultimo, sconfitti solo dalla sfortuna sotto canestro e da un avversario che non ha mai mollato”, ha dichiarato il mister

dell’Atletico AIPD Oristano, Mauro Dessí. “C’eravamo quasi riusciti a compiere una grande impresa come quella della medaglia di bronzo. Abbiamo giocato bene, ma non siamo riusciti a fare canestro, nonostante tanti, tanti, tanti tiri. Peccato, ma siamo contenti: è stata un’esperienza che ci ha fatto crescere e che ci dà ancora più motivazione per il futuro.”

Anche il presidente dell’Atletico AIPD Oristano, Francesco Redaelli, ha voluto sottolineare il valore dell’esperienza: “Nonostante quest’anno non siamo riusciti a salire sul podio, così come ci avevano abituati i nostri ragazzi, devo dire che forse è stato uno dei più belli ed emozionanti campionati che abbiamo fatto. Sono dei ragazzi stupendi che hanno formato un gruppo fantastico, e di questo dobbiamo ringraziare innanzitutto Mauro e Alessandro per l’impegno e la pazienza che dedicano ai nostri ragazzi. Sono veramente felice e orgoglioso di far parte di questa meravigliosa famiglia.” Il campionato ha confermato ancora una volta l’importanza dello sport come mezzo per superare i limiti personali, creare legami e promuovere l’inclusione sociale. Gli atleti hanno mostrato determinazione, fair play e grande spirito di squadra, regalando al pubblico un torneo ricco di emozioni e di esempi di resilienza.

Un ringraziamento speciale va agli organizzatori – Anthropos, FISDIR e CIP – e a tutti gli allenatori e sostenitori che hanno accompagnato questi straordinari ragazzi in un’esperienza indimenticabile.