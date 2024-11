Banco Bpm, stop di Giorgetti: “Mossa Unicredit non concordata”

(Adnkronos) – L'operazione di UniCredit su Bpm era "comunicata ma non concordata con il governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sull'operazione su Banco Bpm, aggiungendo che "esiste la golden power, il governo farà le sue valutazioni e valuterà quando UniCredit presenterà la sua proposta per le autorizzazioni del caso". Il ministro ha quindi osservato che "come dice von Clausewitz il modo più sicuro per perdere la guerra è impegnarsi su due fronti". — [email protected] (Web Info)