Tre concerti in una settimana al Conservatorio

Il 17 e il 20 settembre al Conservatorio gli ultimi due “Notturni contemporanei” del 2024. Mercoledì 18 l’Ensemble di percussioni ricorda il docente Roberto Pellegrini

Il Conservatorio di Sassari apre le porte al pubblico per tre volte in una settimana. Sono diversi, infatti, gli appuntamenti con la musica in calendario per i prossimi giorni. Martedì 17 e venerdì 20 settembre alle 21 la sala Sassu dell’istituto di piazzale Cappuccini ospiterà gli ultimi due concerti della rassegna estiva “Notturni contemporanei” 2024, che si aggiungono al tradizionale “Mercoledì” fissato per il giorno 18 alle ore 19.

Martedì 17 settembre alle 21 si esibirà l’Ensemble strumentale del Conservatorio di Cagliari, formato da 9 elementi tra fiati, fisarmonica e percussioni, con musiche dell’allievo Riccardo Caredda e del compositore contemporaneo Louis Andriessen; a seguire, la studentessa di chitarra del “Canepa” Chiara Cagnoni eseguirà brani di Heitor Villa-Lobos, William Walton e dell’allievo Fabio Carta. Venerdì 20 alle 21 gli studenti cagliaritani Paola Lilliu (clarinetto), Andrea Malara (corno di bassetto) e Gregorio Corcione (pianoforte) proporranno i Konzertstücke 1-2 op. 113 e 114 di Felix Mendelssohn Bartholdy e un brano dell’allievo Andrea Nonnis; chiuderà il programma della serata Francesca Sanna, iscritta al corso di Pianoforte del Conservatorio di Sassari, con musiche del giovane compositore del “Canepa” Nadir Doghmane e la Suite bergamasque di Claude Debussy. La rassegna “Notturni contemporanei” è realizzata in collaborazione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, la Scuola civica “Antonietta Chironi” di Nuoro e l’Associazione “Arte in musica” di Alghero.

Il 18 settembre alle 19 il tradizionale appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio” in sala Sassu sarà con l’Ensemble di percussioni del “Canepa”, formato dagli allievi percussionisti Federico Pintus, Simone Argiolas, Irene Carbone, Alessandro Catuogno, Andrea Cubeddu, Nicola Masala, Gabriele Desole, Laura Carta col docente Andrea Bini, insieme all’ottavino di Eleonora Denegri e alle voci di Federica Piu e Antonella Dasara. L’Ensemble proporrà Drumming di Steve Reich: il concerto è il culmine del lavoro svolto dalla classe di Percussioni del Canepa con l’obiettivo di affrontare il repertorio cameristico per strumenti a percussione dei principali compositori del Novecento. La serata sarà dedicata a Roberto Pellegrini, primo insegnante di Percussioni del Conservatorio sassarese, nel decennale della sua scomparsa. Tutti i concerti del “Canepa” sono a ingresso libero e gratuito.