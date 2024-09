Sestu – Una panchina viola per la lotta alla fibromialgia. La sindaca Secci: “Accendiamo i riflettori sulla patologia”

SESTU – “La panchina ci avvicina”. È la scritta che campeggia sul nuovo sedile che da stasera è stato installato nella piazza Salvo D’Acquisto. Una panchina colorata di viola, che simboleggia la lotta contro la fibromialgia. Un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale che va oltre il semplice arredo urbano: “La messa in opera della nuova installazione – spiega la sindaca Paola Secci – è un segno tangibile al centro della nostra cittadina per far conoscere la tematica di questa patologia invisibile”. Una giornata ideata per informare e coinvolgere la popolazione sul tema: “Un incontro – aggiunge l’assessore ai servizi sociali Mario Alberto Serrau – finalizzato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, affetto da una patologia non riconosciuta, spesso trascurata e priva di un codice di esenzione”. Nel corso della serata si sono alternati i contributi dei diversi esperti: “La malattia – conclude Patrizia Sarritzu, presidente della sezione di Cagliari del Comitato Fibromialgici Uniti – richiede infatti un approccio multidisciplinare. Sestu con questa giornata ha mostrato attenzione a questa sindrome. Vivere con la fibromialgia è come avere un’armatura addotto. Una malattia che ancora non è riconosciuta dallo Stato ma con un peso sociale importante, visto che colpisce circa 3 milioni di cittadini in Italia. Con i nostri progetti cerchiamo di accendere i riflettori su questa patologia, con un percorso che possa condurre al suo riconoscimento istituzionale ed a nuovi percorsi sulla ricerca”.Luciano Pirroni