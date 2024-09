Il 28 settembre gran festa culinaria e musicale al circolo

Sagra della pecora a “Su Nuraghe” di Alessandria

Il Circolo “Su Nuraghe” rinnova l’appuntamento, ormai quindicinale, con la “Sagra della pecora”.

Un incontro conviviale, questo, molto atteso dai soci e dagli amici alessandrini. Esso rappresenta una preziosa occasione per incontrarsi e gustare le delizie di una cucina simbolo di una cultura e di un popolo.

Per i sardi emigrati è un’occasione di riappropriazione identitaria, un ponte verso la propria terra, i propri familiari i propri amici. Il desiderio di rimanere ancorati alle proprie radici. Un ritorno all’infanzia.

Per i “continentali” la sagra rappresenta una preziosa occasione per gustare i sapori, i profumi di Sardegna e le delizie di una cucina unica al mondo.

Anche quest’anno il Circolo propone un menù speciale carico di nostalgia della Sardegna e di sapori che rimandano a quelli ancestrali della nostra isola.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 settembre alle ore 19,30 negli accoglienti spazi della sede sociale in via Sardegna, 2.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per serata e asporto al numero 331 364 9534.

Si potrà gustare la pecora in cappotto, il pane zicchi cotto in brodo di pecora e gnocchetti sardi risottati con brodo di pecora. Si finirà con le seadas dolce conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

La serata sarà completata dalle musiche dal vivo dei Rock Five Band e dall’esibizione all’organetto di Pasquale Murgia accompagnato dalla voce di Francesco Pala.

Scrivete così nell’agenda: “28 settembre ore 19,30 correre al circolo su Nuraghe. È un appuntamento con il cibo e la musica di Sardegna da non perdere!”.