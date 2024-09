Presentazione del nuovo film di Karim Galici “RUN TRIP LIFE – Il Viaggio della Vita”

La poetica registica di Karim Galici torna con passione e coraggio ad esplorare i temi legati al sociale e alle sue urgenze, con una nuova opera filmica “RUN TRIP LIFE – Il Viaggio della Vita” scritto e diretto da Karim Galici con Marco Altea, riprese e montaggio di Alessandro Pulloni, prodotto da Whable ODV, che sarà presentata in anteprima assoluta venerdì 20 settembre alle ore 20,30 nella Sala Contemporanea di Sa Manifattura a Cagliari. L’evento sarà coordinato dal presidente della Società Umanitaria Antonello Zanda che assieme al regista, al protagonista Marco Altea e a tutto il cast, dialogherà con il pubblico approfondendo i temi trattati nonché i codici stilistici dell’opera.

Il focus questa volta è l’universo della disabilità indagata da vicinissimo, col cuore aperto, lo sguardo e l’anima complici, attraverso il diario di bordo di un viaggio che il regista intraprende con il suo amico Marco Altea affetto da sclerosi multipla, in sedia a rotelle. Destinazione San Francisco, centro d’eccellenza dell’innovazione tecnologica: un percorso geografico tra scenari mozzafiato e spaccati all’avanguardia, ma soprattutto un itinerario umano, intimo, emozionante e coinvolgente che fa emergere in tutte le sue declinazioni quotidiane e accezioni positive e negative, la realtà della mobilità e dell’accessibilità al mondo per un disabile.

Il docufilm, col suo linguaggio e stile da reportage intarsiato da lampi di pura poesia, generosa ironia e sense of humor, mostra oltre ogni retorica le difficoltà e le sfide che Marco, il protagonista, come tanti disabili deve vivere e superare tutti giorni, in un uno scenario contingente tristemente costellato da barriere architettoniche che pregiudicano la piena e soddisfacente socialità e partecipazione alla vita.

In questo impervio tracciato quotidiano, si innesta tuttavia la prodigiosa determinazione e l’implacabile coraggio di un ragazzo che, nonostante le difficoltà fisiche, volge uno sguardo positivo e gioioso al futuro, ben radicato nella convinzione che la volontà personale, unitamente alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, possano rivoluzionare in meglio la situazione attuale.

E da questo slancio creativo verso un domani più inclusivo e giusto per tutti, nasce dalla tenacia di Marco Altea il progetto Whable, ovvero una piattaforma che certifichi i locali accessibili ai disabili, attraverso le informazioni dirette e verificate dai disabili stessi. Una soluzione concreta e una preziosa risorsa per contrastare il rischio di esclusione sociale delle persone con difficoltà, offrendo l’assoluta affidabilità delle informazioni riguardanti l’accessibilità dei luoghi aperti al pubblico, certificata attraverso un community based tool che integra le recensioni lasciate dalle stesse persone con disabilità.

Il progetto è composto da un’applicazione per smartphone e un sito web comprensivo di forum e blog. Un’idea già avviata ma ancora work in progress che necessita di risorse umane e finanziare per decollare al meglio, espandersi e incrementare il bacino di utenza.

La presentazione di “RUN TRIP LIFE – Il Viaggio della Vita” quindi è un’occasione di conoscenza, approfondimento e sensibilizzazione aperta a tutti, in un contesto di solidarietà partecipata in cui si raccoglieranno fondi per l’avanzamento rapido del progetto Whable. Una serata dal respiro artistico che coniuga l’aspetto creativo alla concreta possibilità da parte del pubblico di contribuire allo sviluppo di uno strumento di forte sostegno all’universo della disabilità.

L’evento è organizzato da WHABLE ODV in collaborazione con OPIFICIOINNOVA.

Ingresso gratuito

