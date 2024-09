Paolo Benvegnù ha vinto la Targa Tenco come Migliore Album in assoluto per il 2024 con “È inutile parlare d’amore”

Si avvia alla conclusione EXTRA SANT’ELIA – WAVES FESTIVAL, la rassegna ideata e realizzata dal Lazzaretto di Cagliari insieme a MIS Factory che a fine agosto ha portato sul palco del Lazzaretto a Sant’Elia le Bouquet of Madness con il loro live-podcast crime e il cantautore inglese Fink.

La prima delle due serate finali di Extra Sant’Elia – Waves Festival vedrà il ritorno sul palco, a Cagliari, di uno dei cantautori più importanti della scena indipendente italiana, Paolo Benvegnù.

“E’ inutile parlare d’amore”, l’ultimo album del cantautore lombardo, ha trionfato alla Targa Tenco nella categoria miglior album, un riconoscimento prestigioso che finalmente celebra un artista della portata di Paolo Benvegnù, relegandolo (finalmente) di diritto tra l’eccellenza della canzone d’autore italiana.

La carriera di Paolo Benvegnù arriva da lontano. Con gli Scisma, negli anni 90, ha lasciato il segno. Anni in cui il rock italiano tornava credibile grazie a band ancora oggi presenti nel contesto musicale in cui gravitiamo: Marlene Kuntz, Afterhours, Verdena solo per citarne alcune. Ma è il viaggio intrapreso in solitaria di Benvegnù che rivela la capacità unica di intrecciare poesie sonore e melodie innovative. Album come “Piccoli fragilissimi film”, “Le labbra” e “Hermann” non sono solo dischi, ma esperienze emotive intense.

Torna a Cagliari dopo parecchi anni con un concerto speciale, in una versione in duo molto intima e caratterizzata da ampi momenti acustici.

Il concerto si svolgerà all’interno degli spazi del Lazzaretto di Cagliari, in Via dei Navigatori 1 nel quartiere di Sant’Elia, venerdì 27 settembre alle ore 21:30.

I biglietti sono disponibili in prevendita in tutti i punti vendita del circuito Box Office Sardegna e online al link https://bit.ly/PaoloBenvegnù_WavesCagliari.

PAOLO BENVEGNÙ – Live

Venerdì 27 Settembre 2024

Apertura porte ore 20:00

Inizio spettacolo ore 21:30

Biglietti disponibili al botteghino a partire dalle ore 20:00

LAZZARETTO DI CAGLIARI – Via dei Navigatori, 1 – Cagliari

