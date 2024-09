Festival delle Bellezze 2024: due nuove tappe

Il Festival delle Bellezze propone due nuove tappe, venerdì 13 settembre a Sorso, il giorno successivo a Cargeghe, per una settima edizione della kermesse – organizzata dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia e ideata nel 2018 dal maestro Vincenzo Cossu (direttore artistico) – che prosegue così il suo viaggio nei luoghi più suggestivi del nord Sardegna. L’obiettivo è mettere in evidenza la bellezza del paesaggio e del patrimonio culturale e architettonico, che si coniugano a eventi di carattere musicale grazie alla partecipazione di artisti di spicco del panorama isolano.

Venerdì 13 settembre a Sorso, in piazza Bonfigli, con inizio alle 20, il Festival ospiterà nuovamente (dopo la tappa a Ittiri dello scorso 17 luglio) i Crêuza de mä, band nata a Sassari nove anni fa, con il loro omaggio a Fabrizio De Andrè. La serata sarà aperta dal tributo acustico ai Queen delle talentuose Reinas. Saranno inoltre ospiti gli amici del Gruppo Emergency Sassari. Lo spettacolo rientra tra le iniziative del Consorzio Terre di Romangia per la valorizzazione del moscato Sorso Sennori.

Il giorno successivo, sabato 14 settembre, questa volta alle 21, per il sesto anno consecutivo il Festival delle Bellezze torna a Cargeghe. Con una novità: l’evento musicale sarà in piazza Grazia Deledda, con la chiesa dei Santi Quirico e Giulitta che costituirà un inedito sfondo scenografico. Ospite e protagonista della serata sarà il Coro di Aggius “Galletto di Gallura“, che porterà per la prima volta al Festival il canto a tasgia dell’alta Gallura. In apertura le Reinas. Previsto anche un intervento del rapper Rosso. Il maresciallo in congedo Enrico Cossu, a nome dell’Associazione nazionale dei Carabinieri sezione Calaresu di Sassari, prenderà la parola per ricordare il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre di 42 anni fa.

Il Coro di Aggius è nato nella prima metà degli anni ’70 sotto la direzione del maestro di canto gallurese Salvatore Stangoni, chiamato da Gabriele D’Annunzio “Galletto di Gallura”. Per scelta, il coro esegue solo brani tradizionali aggesi. È strutturato nella classica forma a “tasgja aggese”: oltre alla voce solista, che imposta la melodia, ci sono “lu Trippi”, “lu Contra”, “lu Bassu” e “lu Falsittu”.

Entrambe le serate saranno condotte da Manuela Muzzu. Fonica e service audio, Marco Pinna; service luci, Pier Paolo Lubinu; staff sicurezza e antincendio, Bruno Piu; servizio ambulanza, Croce Azzurra Santa Vittoria Ossi; media partner, Sardinian Life, ISO IMAGE, Tinxy, Sardegna Wanderlust; direzione artistica, Vincenzo Cossu. Ingresso libero.

Il Festival ha il patrocinio dei comuni ospitanti e il sostegno della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, della Confindustria Centro Nord Sardegna e, tramite il programma Salude&Trigu, della Camera di Commercio di Sassari. Green partner nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile è la Grimaldi Lines.

Il Festival delle Bellezze. Nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è di contribuire a dare un impulso all’economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l’allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.