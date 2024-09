Alla rassegna JazzAlguer il quartetto del chitarrista Saverio Zura

Tony Momrelle , la settima edizione di Alghero (Ss) dall’associazione culturale Bayou Club-Events , si avvia verso la sua tranche autunnale; salutati i palchi all’aperto dei mesi scorsi, il prossimo appuntamento (inizialmente previsto nel giardino di Casa Gioiosa, nel parco di Porto Conte) è al Poco Loco : venerdì sera (13 settembre), lo storico locale in via Gramsci ospita il quartetto del chitarrista Saverio Zura, con Filippo Galbiati al pianoforte, Andrea Esperti al contrabbasso e Francesco Benizio alla batteria, in concerto a partire dalle 22 con un repertorio di brani originali ispirati al jazz contemporaneo. Completata il 30 agosto la sua fitta stagione estiva col concerto di, la settima edizione di JazzAlguer , la rassegna organizzata ad(Ss) dall’associazione culturale, si avvia verso la suaautunnale; salutati i palchi all’aperto dei mesi scorsi, il prossimo appuntamento (inizialmente previsto nel giardino di Casa Gioiosa, nel parco di Porto Conte) è al(13 settembre), lo storico locale in via Gramsci ospita il quartetto del chitarrista, con Filippo Galbiati al pianoforte, Andrea Esperti al contrabbasso e Francesco Benizio alla batteria, in concerto a partirecon un repertorio di brani originali ispirati al jazz contemporaneo.

10 euro, ma l’ingresso è gratuito per gli abbonati a Il biglietto per la serata costa a, ma l’ingresso è gratuito per gli abbonati a JazzAlguer

Nato a Sassari nel 1997, Saverio Zura ha studiato chitarra jazz al Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari e al “G.B. Martini” di Bologna, dove si è laureato con il massimo dei voti, e ha avuto la possibilità di studiare e seguire masterclass con personaggi di spicco del jazz contemporaneo come Gilad Hekselman, Mike Moreno, Matthew Stevens, Renier Baas, Joe Sanders, Nate Wood, Tommy Crane. Oltre a diverse borse di studio, ha ottenuto riconoscimenti in vari concorsi per solisti jazz, tra cui il secondo posto al prestigioso Premio internazionale “Massimo Urbani” nel 2022 e l’anno passato al Concorso nazionale per giovani talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi”.

L’attività concertistica del chitarrista turritano l’ha visto esibirsi in vari teatri, festival jazz e club nazionali (Bologna Jazz festival, Piacenza Jazz Festival, MetJazz, San Teodoro Jazz festival, Vicenza Jazz Festival, Teatro Arena del Sole di Bologna, Teatro Metastasio di Prato, Camera Jazz Club, Cantina Bentivoglio), e suonando in orchestre e big band ha condiviso il palco con musicisti di fama internazionale come Peter Bernstein, Alex Sipiagin, David Kikoski, Danny Grissett e Vince Ector. Di casa a Bologna, dove è attivo anche nella didattica, Saverio Zura è il chitarrista della Emilia Romagna Jazz Orchestra diretta da Piero Odorici e Roberto Rossi e ha tenuto vari concerti come solista nella Martini Big Band diretta da Michele Corcella.