Cala zafferano: un vero paradiso ad occhi aperti

L’estate è ormai quasi un ricordo per quest’anno, ma le temperature in Sardegna permettono ancora di godersi qualche giorno di mare anche a Settembre. Un vero paradiso anche in questo periodo e meno affollato dai turisti è sicuramente Cala zafferano. E’ situata nel Sud Ovest della Sardegna, in particolare nel territorio di Teulada. Cala Zafferano è una delle spiagge più incantevoli e difficilmente raggiungibili dell’Isola.

Per chi la visita la prima volta, Cala zafferano conquisterà il vostro cuore. Cala Zafferano è situata all’interno del poligono militare di Capo Teulada e si può raggiungere solo in gommone o in barca e non si può approdare sulla spiaggia.

L’acqua cristallina di un azzurro intenso, immersa nella vegetazione mediterranea. La trasparenza dell’acqua vi consente di ammirare completamente il fondale marino, popolato da pesci colorati e flora caratteristica. La spiaggia finissima che in riva assume un colore rosato, caratterizzata da una biodiversità vegetale che arriva fino alla spiaggia.

Una bellezza naturale, incontaminata della Sardegna con un panorama mozzafiato.

Per vederla nel suo massimo splendore è consigliabile visitarla al mattino presto o qualche ora prima del tramonto. È amata ed apprezzata anche dai tantissimi animali che vivono nel poligono di Capo Teulada, come i vitelli, attirando però anche la fauna selvatica.

Cala Zafferano è una meta fondamentale per chi cerca un angolo di paradiso per godersi una giornata estiva in pieno relax. Si consiglia di affittare un gommone dalla spiaggia adiacente, di Porto Tramatzu. La spiaggia di Porto Tramatzu è facilmente raggiungibile in auto, potete parcheggiare comodamente la vostra auto nell’area dedicata a pagamento.

Porto Tramatzu è una spiaggia situata sempre nel comune di Teulada, nota per la sua bellissima spiaggia e per il mare cristallino, è molto apprezzata dalle famiglie o semplicemente da chi cerca un po’ di relax mentre si ammira le bellezze naturali dell’isola.

Lascio parlare le foto che ho scattato in questo paradiso. È senz’altro un angolo della Sardegna che merita di essere visitata, una tappa da segnare nel proprio itinerario estivo.

Simona Baccoli