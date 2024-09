MotoGp Emilia-Romagna: Bagnaia cade, vince Bastianini davanti a Martin

(Adnkronos) – Vittoria di Enea Bastianini oggi in MotoGp. Con un sorpasso all'ultimo giro, sul quale ci sarà da discutere, supera e batte Jorge Martin e vince il Gp dell'Emilia Romagna a Misano. Perde terreno in classifica Pecco Bagnaia che mentre rincorreva i primi due è scivolato via a 7 giri dal termine perdendo punti importanti. Sul gradino più basso del podio si piazza Marc Marquez. Bastianini conquista il 100esimo Gp per la Ducati a Misano in MotoGp. — [email protected] (Web Info)