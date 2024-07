Foresta Burgos (Ss): Due Nuovi Cavalli Assegnati Alla Stazione Dei Carabinieri.

La Stazione Carabinieri A Cavallo Di Foresta Burgos E’ L’unico Presidio Territoriale Ippomontato In Italia. I Militari Che Vi Prestano Servizio Sono Altamente Specializzati E Addestrati Per Essere Impiegati In Servizi Di Perlustrazione Di Aree Impervie Non Altrimenti Raggiungibili. Nell’ultimo Anno, Sono State Piu’ Di 400 Le Pattuglie Effettuate Nelle Montagne Del Goceano, Rendendo Possibile L’identificazione E Il Controllo Di Numerosi Ovili E Soggetti Di Interesse Operativo. Parallelamente, Non Va Sottovalutato L’impiego In Ambiti Di Rappresentanza In Tutte Le Principali Manifestazioni Dell’isola, Cifra Distintiva Che Da Sempre Aggiunge Lustro All’istituzione Della Benemerita In Sardegna.