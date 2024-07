Festa Mobile. Itinerario tra quartieri, dalla città al mondo

Festa Mobile. Itinerario tra quartieri, dalla città al mondo, Residenze d’artista, laboratori, incontri, ecco le proposte di Carovana SMI per il mese di luglio a Cagliari

Donne tra i 65 e gli 80 anni insieme sulla scena per raccontare chi sono, cosa hanno costruito nella loro vita, quali limiti hanno superato e quali sono state le loro conquiste. E’ questo Las muchìsimas, lo spettacolo della celebre coreografa catalana Mariantònia Oliver, che l’associazione Carovana SMI proporrà a Cagliari in residenza dal 10 luglio, e sabato 13 luglio a Baressa (Or) all’interno del NurarcheoFestival organizzato da Il Crogiuolo.

L’appuntamento è una delle tante iniziative previste da Festa Mobile, il grande contenitore di Carovana SMI, sostenuto dal Comune di Cagliari, che porta il pubblico in processi intimi e briosi, invitandolo a oltrepassare i limiti della scena e a percorrere la città attraverso itinerari sensoriali.

Dopo le diverse iniziative proposte a giugno, come L’abito che indosso, una giornata in cui esprimere i propri sogni attraverso le foto dei fotografi di moda Lucio Aru e Franco Erre, conOrnella D’Agostino, anche luglio proporrà diverse occasioni di scambio. Si parte da Call for audience, residenza di e con Donatella Cabras e Gulia Cannas, in collaborazione con il centro di produzione della danza Fuori Margine, che partita a giugno, il 30 luglio negli spazi di Sa Manifattura presenterà gli spettacoli finali. Mercoledì 10 maggio nella scuola di danza di Assunta Pittaluga partirà anche la residenza artistica Ruth, Una casa comune. Da un’idea della danzatrice e coreografa Francesca Cola dell’associazione torinese Didee, ecco un’occasione per esplorare la relazione tra arte, comunità e ambiente attraverso la costruzione di un rifugio comune utilizzando materiali di recupero come tessuti, lenzuola, tovaglie e altri oggetti. L’esito di questo lavoro sarà un altro spettacolo che andrà in scena a Villanovaforru domenica 14 luglio ancora una volta all’interno del NurarcheoFestival del Crogiuolo. Martedì 9 luglio dalle 16 questo programma di residenze e spettacoli nello studio di Danza Pittaluga e, alle 18, nella Stazione di Transito in via Dante, la sede di Carovana SMI.

Festa delle creatività giovanili. Proseguono anche gli appuntamenti con la Festa delle creatività giovanili, il percorso rivolto a giovani con background migratorio e non solo: sempre martedì 9 luglio alle 20,30 alla Stazione di Transito c’è A tavola con il mondo, un momento conviviale alla riscoperta dei cibi delle diverse culture.

Lunedì 15 luglio dalle 17 si prosegue nello spazio T-Off di via Nazario Sauro con la presentazione delle performance e lo scambio di esperienze tra i progetti che indagano creativamente attraversamenti e letture di paesaggi: Corpopernature di CIFRA/produzione Didee e NINA con OltreNotte, Tersicorea e Carovana SMI, Paesaggi Interrotti di Carovana SMI. L’evento termina con un itinerario urbano guidato dal paesaggista Luigi Usai.

Giovedì 18 luglio alla Stazione di transito incontro “L’altra faccia del denaro. Percorsi d’indagine applicata sul valore del denaro, e seminario di educazione al denaro, sulle economie circolari e collaborative” con Paolo Dini, esperto di finanza collaborativa e sostenibilità, mentre alle 16 c’è un laboratorio di cucina con lo chef salutista Gilbert Casaburiche spiegherà come sostituire la carne e i latticini.

Dal 22 al 28 luglio tra la Stazione di Transito e la scuola di danza Assunta Pittaluga (CA) ancora “Unconformity“, residenza artistica con il musicista e performer Luca Marcia, un progetto nell’ambito del programma pluriennale L’Accademia del Tempo, il programma di Carovana SMI dedicato alla professionalizzazione nelle arti performative e multidisciplinari.

Info e programma completo su carovana.org

Con il contributo di: Comune di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna (Assessorati Cultura e Spettacolo e Lavoro/Formazione), MiC (art 41 azioni trasversali, danza e coesione sociale), Fondazione di Sardegna.

In collaborazione con: Il Crogiuolo, Associazione Didee, OltreNotte, Tersicorea, Mao (Compania Mariàntònia Oliver).