Festa del grano – Telti

Per il secondo anno le associazioni Gallura Biodiversa e Raikes si occuperanno, in collaborazione con il Comune di Telti, la Pro Loco Telti, l’Accademia Sarda del Lievito Madre, la Camera di Commercio, l’Agenzia Laore Sardegna e altre associazioni locali di organizzare “Lu caminu di lu tricu, festa del grano e delle tradizioni”, che si terrà in data 21 luglio 2024 a Telti dalle 18 in poi. Nell’ambito di questo evento, per questa edizione è stato ideato il concorso regionale di panificazione artistica “Lu pani fiuriatu”, le cui iscrizioni scadono il 15 luglio. Sono previste 2 sezioni, una per adulti e una per bambini e sono ammessi massimo 10 partecipanti per sezione. Gli elaborati prodotti verranno esposti durante le giornate della sagra del mirto che si terrà dal 9 all’11 agosto.

La manifestazione prevede nella stessa giornata la riproduzione dell’aglióla, la trebbiatura coi buoi, corredata da una rappresentazione teatrale in gallurese a cura di Maria Antonietta Pirrigheddu ed Eleonora Dedola, con intermezzi musicali del coro Boci d’agliola; un laboratorio sulla panificazione nella preistoria a cura di Archeonova di Villagrande Strisaili ed una sfilata convegno dei costumi tradizionali di Telti a cura del gruppo Folk “Li Fruéddhi Tiltesi” e dell’associazione Abalabà. Lo stesso giorno verrà inoltre inaugurato il mercatino serale estivo con esposizione di artigiani e produttori locali. La serata si concluderà con la l’intrattenimento musicale con la fisarmonica di Gianfranco Salis. Non mancheranno naturalmente le pietanze tradizionali in stand e presso le attività del paese.

L’associazione di promozione sociale Gallura Biodiversa ha tra le sue finalità principali quelle di recuperare e proteggere cultivar originarie e/o tradizionali del territorio della Gallura, in particolare la varietà di grano tenero “tricu cossu”; valorizzare i prodotti agroalimentari derivanti dalla biodiversità e coltivati con pratiche ecosostenibili che rispettino le normative vigenti al riguardo e promuovere e incentivare tutto ciò che concerne le tradizioni locali.

L’associazione sportiva dilettantistica Raikes opera in Gallura e in Barbagia promuovendo attività di trekking ed educazione ambientale, il recupero e il tramando delle tradizioni locali attraverso eventi, laboratori ed attività destinati a tutte le fasce di età.