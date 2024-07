Cagliari International Wine and Food Festival il 5 e 6 luglio all’Exma di Cagliari

Sessanta cantine, duecento vini, degustazioni, masterclass, focus sul reparto del biologico, percorsi sensoriali e tutto quello che ruota attorno al mondo del vino in Sardegna, dalle realtà produttive al grande pubblico dei wine-lovers.

Questo e molto altro caratterizzerà l’edizione 2024 del Cagliari International Wine and Food Festival che si terrà venerdì 5 e sabato 6 luglio nel Centro comunale d’arte Exma, organizzato dalla APS promo Eventi.

Il Cagliari International Wine&Food Festival, patrocinato dalla Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Coldiretti Sardegna e dalla Fondazione Distretto Sardegna Bio, forte di ben 7 edizioni passate, si appresta per il 2024, a proporre, all’interno del programma, una serie di momenti rivolti alle aziende partecipanti con l’organizzazione di un convegno incentrato sullo sviluppo del comparto Biologico mediante una forte azione marketing territoriale e volto al raccordo di azioni collettive durante il quale verranno coinvolti esperti nazionali. A conclusione con un ciclo di degustazioni guidate dalle più importanti associazioni di sommellerie del territorio regionale che si avvicenderanno in percorso sensoriali alla scoperta delle realtà produttive e delle loro eccellenze, vero e proprio cuore pulsante del comparto vitivinicolo sardo, questa volta però rivolto al grande pubblico dei wine-lovers. Le degustazioni avranno un taglio prettamente tecnico e professionale ma verranno adattate alle esigenze degli avventori di tutti i tipi e livello di conoscenza del vino. Durante l’evento, così come per le precedenti edizioni si terrà il Concorso CIWFF24 durante il quale una giuria di esperti selezionata ad hoc, degusterà alla cieca (blind-tasting) i campioni di vino delle aziende sarde partecipanti all’evento. Verranno premiati i migliori 3 vini per le due categorie più rappresentative: vini bianchi e vini rossi. I vincitori riceveranno un premio che verrà preventivamente comunicato nella modulistica di partecipazione. Infine, a seguito di un’importante partnership con il Distretto Sardegna Bio, si terranno delle masterclass sui prodotti delle aziende appartenenti al Distretto, ai progetti “Amici di Terras d’Olia”, “Barbagia Produce” e della Rete Nazionale dei Distretti Biologici d’Italia.

PROGRAMMA GENERALE

5 luglio

Ore 19.00 inaugurazione CIWFF24

Ore 19.15 – 24.00 – apertura degustazioni generali.

ore 19.30 Masterclass delle aziende del Distretto Sardegna Bio, focus olio, a cura di Antonella Orrù, esperta assaggiatrice di Olio, patron de “il Giglio Agriturismo” Oristano

ore 19.30 Masterclass dei prodotti delle aziende del progetto “Barbagia Produce”

ore 20.30 Masterclass delle aziende del Mandrolisai a cura dell’ONAV Cagliari

ore 21.30 Masterclass sulle produzioni metodo classico, metodo charmat e metodo ancestrale della Sardegna

6 luglio

ore 9.30 – 13.00 Conferenza – Workshop “Bio in Tour” – Nuovi strumenti di promo- commercializzazione nel settore enoturistico/enogastronomico, con focus sul comparto Biologico nazionale.

6 luglio

ore 19.00 – 24.00 apertura degustazioni generali.

ore 19.30 Masterclass delle aziende del territorio DISTRETTO SARDEGNA BIO, focus vino

ore 19.30 Masterclass delle aziende del progetto Amici di Terras de Olia

ore 20.30 Masterclass sul vitigno Bovale delle aziende del Consorzio Terralba DOC, a cura di Aldo Buiani e Mario Bonamici

ore 21.30 Masterclass delle aziende del Consorzio della Malvasia di Bosa a cura di Aldo Buiani e dell’ONAV Cagliari.

