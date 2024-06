Zia Sofia la prima chef AI arriva in Sardegna

Cagliari, 20 giugno 2024 – Zia Sofia, la prima chef e food influencer creata dall’intelligenza artificiale, approda in Sardegna con il celebre #ziasofiaintour su Instagram. Questo viaggio virtuale, pilotato dall’intelligenza artificiale, esplora le eccellenze gastronomiche del Bel Paese. Dopo aver viaggiato per tutto il centro-sud, Zia Sofia sarà in Sardegna per circa due settimane, visitando località iconiche e affascinanti per offrire una panoramica completa della ricca tradizione culinaria della regione.

Zia Sofia: la prima chef e food influencer alla scoperta della gastronomia sarda

Promozione della Cucina Italiana all’Estero

L’iniziativa non solo celebra la cucina locale, ma mira anche a promuovere la cucina italiana all’estero, con l’obiettivo di trasformare Zia Sofia in un’ambasciatrice del tesoro gastronomico italiano nel mondo. Grazie alla startup Cogit AI di Reggio Emilia, che ha sviluppato un modello di intelligenza artificiale avanzato, Zia Sofia è in grado di comunicare sui social e attraverso un’APP gratuita disponibile per iOS e Android.

Valorizzazione delle Tradizioni Culinarie

Zia Sofia si dedica a valorizzare e raccontare le tradizioni locali, rivisitando i piatti della tradizione attraverso l’originale punto di vista dell’intelligenza artificiale. La missione di Zia Sofia è creare un ponte tra tecnologia e cucina tradizionale, offrendo un’esperienza unica e interattiva a tutti gli appassionati di gastronomia.

Innovazione e Interattività

Grazie alla sua presenza dinamica sui social media e alla piattaforma interattiva, Zia Sofia rappresenta una nuova frontiera nell’interazione tra tecnologia e gastronomia. Gli utenti possono seguire le sue avventure, scoprire ricette autentiche e ottenere consigli culinari in tempo reale, rendendo la cucina tradizionale accessibile a tutti.

“L’intelligenza artificiale avrà un impatto significativo nella gastronomia e nella comunicazione. Tuttavia, il nostro progetto non mira a sostituire l’essere umano, ma a supportare chef amatoriali e professionisti. Zia Sofia diventa così un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cucina, che possono interagire con la chef personale direttamente dal proprio smartphone,” dichiarano Marian Adel ed Eugenio Azzinnari, ideatori di Zia Sofia.

Con questo progetto, Cogit AI e Zia Sofia intendono preservare e valorizzare le tradizioni culinarie italiane, innovandole e diffondendole in tutto il mondo. Attraverso l’innovazione dell’intelligenza artificiale, Zia Sofia crea un dialogo culturale che unisce tecnologia e tradizione in modo unico e coinvolgente.

Per seguire il tour e interagire con Zia Sofia, scarica l’APP gratuita e segui #ziasofiaintour su Instagram.