Carlo Piras: il digital marketing al servizio delle PMI sarde

Dall’esperienza in grandi aziende internazionali alla consulenza su misura per le imprese del territorio: la storia di un professionista che aiuta le PMI sarde a crescere con il digitale.

Nel mondo sempre più competitivo del business, farsi trovare, comunicare e vendere online è una sfida che le aziende non possono più ignorare. In Sardegna, dove le piccole e medie imprese sono il motore dell’economia locale, è fondamentale adottare strategie di digital marketing efficaci per emergere e distinguersi.

È con questa consapevolezza che Carlo Piras, consulente di marketing digitale, ha scelto di mettere la sua esperienza al servizio delle PMI sarde. Dopo un percorso professionale in grandi aziende italiane ed estere, ha deciso di tornare nella sua terra per supportare imprenditori, professionisti e artigiani nella trasformazione digitale del loro business.

Dall’esperienza internazionale al supporto alle imprese locali

Con oltre dieci anni di esperienza nel marketing e nella comunicazione, di cui sei nel settore B2B, Carlo Piras ha collaborato con aziende di rilevanza internazionale, sviluppando strategie digitali in mercati altamente competitivi. Questo background gli ha permesso di acquisire una visione strategica globale, che oggi applica alle realtà imprenditoriali della Sardegna con un approccio pratico e su misura.

Dalla brand awareness alla lead generation, dalla gestione dei social media e advertising fino alla SEO, Carlo affianca le imprese nel costruire una presenza digitale solida, capace di generare risultati concreti.

Strategie su misura per PMI e professionisti

Ogni impresa ha una storia da raccontare e un pubblico da raggiungere. Per questo, Carlo non offre soluzioni standardizzate, ma strategie personalizzate, progettate per rispondere alle esigenze specifiche di ogni cliente.

I settori di riferimento spaziano dal Food & Beverage al Turismo e Beni Culturali, passando per la Moda e l’Artigianato, fino al Biotech e Healthcare. Ambiti diversi, ma accomunati dalla necessità di emergere nel mercato digitale con azioni mirate e performanti.

I servizi offerti

Strategia digitale su misura – Analisi, definizione degli obiettivi e pianificazione delle migliori strategie per aumentare visibilità, engagement e vendite.

Social media marketing & Advertising – Gestione professionale di Facebook, Instagram, LinkedIn e Google Ads per raggiungere il target giusto.

SEO e ottimizzazione web – Tecniche avanzate per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca e attrarre traffico qualificato.

Lead generation e supporto alle vendite – Metodologie efficaci per acquisire nuovi clienti e aumentare il fatturato.

Un approccio diretto e concreto

Ciò che distingue Carlo Piras dalle grandi agenzie è la gestione diretta e personalizzata di ogni progetto. Un solo interlocutore per un marketing su misura, senza dispersioni, con un focus sui risultati tangibili.

“La mia esperienza mi ha insegnato che non esistono soluzioni universali. Ogni business ha la sua identità e il digital marketing deve essere costruito su misura, esattamente come un abito sartoriale”, spiega Carlo.

Ed è proprio questa attenzione ai dettagli che lo ha reso un punto di riferimento per tante aziende che vogliono trasformare il digitale in una leva di crescita concreta.

Vuoi far crescere la tua azienda con il digital marketing?

Scopri come Carlo Piras può aiutarti a far decollare il tuo business: www.carlopiras.it

Prenota una consulenza gratuita e inizia a costruire la tua strategia vincente