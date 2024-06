Venerdi’ A Oristano Al Via Gli Eventi Per I 50 Anni Dal Ritrovamento Dei Giganti

Venerdi’ A Oristano Al Via Gli Eventi Per I 50 Anni Dal Ritrovamento Dei Giganti . In Piazza Duomo La Cerimonia Inaugurale Dell’Estate Di Mont’E Prama.

Si parte col Festival dell’Archeologia, seguiranno l’Archeofilm e il Festival letterarioTra gli ospiti: Paolo Mieli, Marcello Veneziani, Vittorio Sgarbi, Paolo Zucca, Lapola.A Tharros gli spettacoli di Bolle, Mannoia, Teatro Lirico di Cagliari e Sardegna Teatro.

Si aprirà venerdì sera, alle 21, nella piazza del Duomo di Oristano “L’Estate di Mont’e Prama”, una lunga serie di eventi voluta dalla Fondazione Mont’e Prama per celebrare il Cinquantesimo anniversario dalla scoperta dei Giganti. In programma concerti, spettacoli di danza, teatro in lingua sarda, dibattiti e cinema. Tra gli appuntamenti più attesi sicuramente “Roberto Bolle and Friends” e i due concerti di Fiorella Mannoia in programma a Tharros. In cartellone anche i tre Festival, quello dell’Archeologia dal 21 giugno al 5 luglio, l’Archeofilm, dal 2 al 4 luglio e il Festival letterario dal 6 al 9 luglio.

Venerdì sera l’inaugurazione del festival, i saluti delle autorità e la conferenza dal titolo “Mont’e Prama, la scoperta” con gli interventi dei protagonisti degli scavi nel sito archeologico e il ricordo degli studiosi che non ci sono più, ma che hanno reso possibile il ritrovamento del complesso statuario. L’introduzione e l’intervallo musicale saranno a cura del pianista Gustavo Gini, il coordinamento sarà di Giorgio Murru, mentre la serata sarà presentata da Ambra Pintore.

“Nel cinquantesimo anniversario dal ritrovamento del complesso scultoreo di Mont’e Prama – spiega il presidente della Fondazione Anthony Muroni – abbiamo scelto di partire dal capoluogo e da uno dei suoi spazi più suggestivi. Ogni anno – dice ancora Muroni – scegliamo un luogo diverso per aprire i nostri festival prima di trasferirci a Cabras, nei siti archeologici. Nell’edizione 2024 oltre che a Cabras e Tharros, faremo una tappa al Nuraghe Losa di Abbasanta e una a Laconi. Come per le passate edizioni cercheremo di far dialogare le diverse forme d’arte con l’archeologia, sperando di replicare il successo di pubblico degli anni precedenti”.

In programma momenti scientifici di grande importanza insieme a momenti più leggeri per coinvolgere quante più persone nella conoscenza dei siti archeologici gestiti dalla fondazione Mont’e Prama.

Ci saranno cinema, danza, teatro e letteratura. Tanti i nomi che animeranno le circa 20 serate in programma a partire dal 21 giugno. Già note le date che riguardano gli spettacoli di Roberto Bolle, sold out per il 12 luglio e Fiorella Mannoia con un doppio appuntamento il 21 e 22 entrambe col tutto esaurito.

Molto nutrito anche il cartellone dei tre festival. Quello dell’Archeologia è in programma dal 21 al 29 giugno e oltre Cabras toccherà Oristano, Abbasanta e Laconi. Tra i protagonisti Paolo Mieli, Marcello Veneziani, Sean Hemingway, Paolo Giulierini e molti altri. Previsti anche momenti di teatro e musica con Lapola, Chiara Effe, Tamurita.

Dal 4 al 6 luglio spazio all’Archeofilm Festival con proiezioni e talk di corti e docufilm che arrivano da tutta Italia, ospite speciale Paolo Zucca.

Dal 6 al 9 luglio, spazio invece al Festival letterario con la direzione artistica di Giovanni Follesa. Tra gli ospiti, Elena Pau, Amanda Sandrelli, Piergiorgio Pulixi, Jacopo Veneziani, Susy Blady, Vanessa Roggeri. In programma anche un ricordo di Michela Murgia, con Francesco Medda Arrogalla e Lia Careddu. Anche in questo caso sarà l’anfiteatro di Tharros a ospitare gli eventi. Previste due giornate del Festival-Off in programma il 19 e 20 luglio in collaborazione con Dromos.

Sempre a Tharros, per il Cinquantesimo dal ritrovamento del complesso di Mont’e Prama si terrà lo spettacolo “Dancing Histor(y)es”, il 12 e 13 luglio, il concerto del Coro del Teatro Lirico di Cagliari, il 16 luglio, lo spettacolo teatrale “Il Giorno del giudizio”, a cura del Teatro di Sardegna il 17, mentre il 18 è prevista l’esibizione dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Il 19 luglio il live di Brad Meldhau e il 20 quello di Hiromi, entrambi in collaborazione col Festival Dromos.

Il programma completo è disponibile sul sito monteprama.it