Torna in scena Il Grande Teatro dei Piccoli

Torna in scena Il Grande Teatro dei Piccoli, il festival della compagnia Is Mascareddas che ha educato allo spettacolo e alla condivisione generazioni di spettatori, aiutando i bambini e le bambine a scoprirsi comunità.

Domani, giovedì 20 giugno, taglio del nastro per questa ventiduesima edizione affidato a due compagnie in arrivo dalla Lombardia.

Nella corte interna di Sa Manifattura si comincia alle 18, quando Campsirago Residenza presenta 3 Pigs, Cosa è casa. Lo spettacolo è una rivisitazione della favola dei Tre porcellini, che non sono tre fratelli ma tre sorelle, e non costruiscono soltanto per difendersi ma condividono le loro case per arrivare a inventarne insieme una imbattibile, una casa in “bioedilizia” fantastica. Da un’idea di Anna Fascendini con Barbara Mattavelli, Benedetta Brambilla e Sara Milani.

Si prosegue poi alle 19,30 con Burattini Aldrighi per Farse Meneghine, uno spettacolo composto da divertentissime farse che affondano le radici nella gloriosa Commedia dell’Arte. Protagonista Valerio Sebasthian Saccà nei panni di Meneghino, che cercherà fortuna con una canzone magica e troverà una moglie ricca ma capace di nascondere tanti segreti.

Tra i due spettacoli in programma anche un intervallo conviviale con merenda e giochi in piazza. Domani appuntamento con la Ricreazione scientifica a cura di Pietro Olla e il suo Circoscienze. La merenda, a base di biscotti e succhi di frutta, sarà offerta dagli sponsor Venatura e Sarducci.

Ma Il Grande Teatro dei Piccoli si apre ogni giorno a partire dalle 15 con una serie di laboratori gratuiti su prenotazione. In programma domani il workshop Teatrini da passeggio, per la costruzione di teatrini da animazione realizzati in collaborazione con il FAB Lab di Sardegna Ricerche. A seguire, invece, appuntamento con Abito, un’opera collettiva a cura di Alberto Marci che raccoglie riflessioni, disegni e segni: per bambini, adulti, famiglie e tutte le loro combinazioni.

La 22^ edizione del GTP propone spettacoli, giochi e laboratori sino a domenica 23 giugno, con le grandi compagnie italiane i grandi classici di Is Mascareddas. La compagnia di casa sarà inoltre protagonista, nel giorno di chiusura, di un debutto assoluto: la prima di Burrasca, nuova produzione originale per un pubblico di tutte le età

Partner e sostenitori

Il Grande Teatro dei Piccoli è organizzato dalla compagnia Is Mascareddas in collaborazione con Sardegna Ricerche, con il sostegno di Regione Autonoma della Sardegna, Ministero per i Beni Culturali, Fondazione di Sardegna e Comune di Cagliari.

Info e contatti

[email protected]

+39 346 5802580 | +39 331 8655693 | + 39 3409201092

Biglietteria: Spazio TAB – Sa Manifattura, viale Regina Margherita 33, Cagliari

Orari di apertura tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Biglietti

Intero: € 6 | Ridotto: € 3 (gruppi) | 2 spettacoli: € 10 (stessa sera)

GTP Card: € 35 (abbonamento per tutti gli spettacoli)