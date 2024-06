Sanità, Sinistra Futura: “urgente intervenire: stop alle nomine ASL”

Cagliari, 12 giugno 2024 – “Prosegue senza sosta l’attività di attribuzione di incarichi e di nomina da parte dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nonostante la Giunta regionale abbia, in maniera forte, richiamato le ASL ad esercitare solo attività di ordinaria amministrazione.

I direttori generali se ne infischiano allegramente e continuano a produrre atti e nomine in spregio ai criteri di razionalità e di indipendenza, si moltiplicano le nomine d’occasione e quelle con incarichi anche di struttura complessa e di responsabilità dipartimentale dentro le Aziende Sanitarie Locali, talvolta anche con caratteri sospetti, o peggio di “famiglia” come si registra in qualche nomina dell’Azienda Sanitaria Locale numero 8. Riteniamo dunque opportuno che si metta un freno a questo moltiplicarsi di attività di interesse dei Direttori Generali che operano con una totale mancanza di rispetto per i cittadini e gli operatori sanitari”.