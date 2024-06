Terza gara Euro Winners Cup – Sconfitta in rimonta per le Cagliari Beach Soccer Women contro l’AD Pastéis

Nonostante il dominio dell’intera partita, anche la terza giornata dei gironi si chiude con una sconfitta per le Cagliari Women, Vincono le ragazze dell’AD Pastéis 4-5

Terza gara Euro Winners Cup

Avventura sfortunata quella dell’Euro Winners Cup per le Cagliari Beach Soccer Women che, anche nel terzo match della fase a gironi, incassano una sconfitta. Dopo le polacche e le spagnole, anche le portoghesi dell’AD Pastéis festeggiano a discapito delle sarde una vittoria per 4-5.

Cagliari avanti

Il primo tempo dell’incontro viene usato principalmente dalle due squadre come fase di studio. Pochissime le emozioni create con Cagliari e Pastéis che si scrutano senza infierire. Al 5’ la partita si sblocca con Privitera che serve Pisa e la 9 rossoblù calcia direttamente da centrocampo, trovando un gran gol e portando in vantaggio le sue compagne. Al 7’ altro squillo da parte delle isolane con Illiano su punizione, ma la sua conclusione termina fuori.

Rimonta delle portoghesi

Nella seconda metà di gara Olivieri ci prova subito al 1’, Leticia respinge. Un minuto più tardi ecco Privitera dalla distanza, ma Leticia si fa trovare nuovamente pronta. Al 4’ Joana calcia una punizione, la sfera termina fuori. Appena un giro di lancette e Joana rimette il pallone in gioco da una rimessa laterale, Milene si coordina bene ma colpisce la traversa. Al 6’ Noele commette fallo su Sil: alla portoghese viene assegnato un calcio di rigore e non sbaglia, pareggiando i conti.

La risposta delle sarde arriva una manciata di secondi dopo con Noele che alza bene la palla per Vecchione che, con un tacco al volo, sorprende Leticia e allunga nuovamente sulle avversarie. La gioia per la bellissima rete della 7 isolana dura pochi istanti: direttamente da calcio d’inizio, Jamila tocca per Sil che calcia rasoterra e il parziale va sul 2-2. All’8’ viene assegnato un penalty a favore delle cagliaritane per un fallo su Vecchione: dal dischetto si presenta lei stessa e riporta avanti il Cagliari. Al 9’ punizione dalla distanza di Adriele, Leticia para. Pochi secondi dopo ed è di nuovo l’AD Pastéis ad impensierire Privitera e socie con un tentativo di rovesciata di Milene, Ruotolo le dice di no. Allo scadere, nel giro di pochi secondi, le sarde vengono beffate prima da Sil e poi dall’ex Mayara. Si va all’intervallo con un parziale di 3-4.

Zero punti per le sarde

Il terzo tempo si apre con una grande sforbiciata di Milene che, al 2’, porta il risultato sul 3-5. Al 4’ Taii colpisce in pieno l’incrocio dei pali su punizione. Un minuto dopo, Mayara prova a far nuovamente paura al Cagliari, Pascale attenta respinge. All’8’ punizione battuta corta da Adriele per Vecchione che calcia verso la porta di Jamila, riaccendendo le speranze rossoblù con una marcatura pregiata. Appena un minuto e la stessa Vecchione viene mandata giù in area da Milene (espulsa per doppia ammonizione) e viene assegnato un rigore, ma questa volta la 7 cagliaritana trova il palo a negarle la gioia del gol. L’ultimo squillo della gara arriva al 10’ con una bella rovesciata di Adriele, ma Jamila le dice no e salva il risultato a favore dell’AD Pastéis.

Il tabellino

CAGLIARI BEACH SOCCER: De Pasquali, Taii, Illiano, Ruotolo, Pisa, Vecchione, Pascale, Olivieri, Adriele, Noele, Privitera. Allenatrice: Argento.

AD PASTÉIS: Sil, Vania, Leticia, Beatriz, Ana Catarina, Jamila, Joana, Milene, Érica, Mayara. Allenatore: Couto.

RETI: 7’ pt Pisa (CBS), 6’ st Sil (ADP), 6’ st Vecchione (CBS), 7’ st Sil (ADP), 8’ st Vecchione (CBS), 12’ st Sil (ADP), 12’ st Mayara (ADP), 2’ tt Milene (ADP), 8’ tt Vecchione (CBS).

Cagliari, 12 Giugno 2024