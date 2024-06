Marriott International a Olbia

con il Delta Hotels By Marriott Olbia Sardinia

Il grande marchio alberghiero punta sulla città

Olbia accoglie il più grande marchio del settore alberghiero al mondo, a dimostrazione del valore della destinazione e della sempre più importante visibilità a livello turistico della città gallurese. Questa mattina è stato presentato, in una conferenza stampa, il nuovo Delta Hotels by Marriott, parte del portafoglio di Marriott Bonvoy, con oltre 30 straordinari marchi, che continua a espandere la sua presenza globale con il suo primo hotel a Olbia. Portando il mantra del marchio “simple made perfect”‘ nella vivace città, l’apertura del Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia, avvenuta il 7 maggio scorso, ha segnato l’arrivo a Olbia della prima proprietà Marriott International. La struttura chiuderà con i check-out del primo gennaio 2025. Alla conferenza stampa hanno preso parte la proprietà e il management dell’albergo, le istituzioni e una folta rappresentanza del tessuto economico e imprenditoriale del territorio.

LE DICHIARAZIONI.

Sabrina Serra, vicesindaca del Comune di Olbia. “Sono orgogliosa e ringrazio la proprietà per aver voluto investire nella nostra città, Olbia si conferma una città appetibile dal punto di vista imprenditoriale e, soprattutto, nel settore alberghiero e del turismo. Avremo una struttura che non chiuderà per diversi mesi durante l’inverno, vogliamo che Olbia sia una città turistica tutto l’anno, non solo per il mare e le spiagge, ma anche per il turismo congressuale ed esperienziale, con la scoperta della Sardegna come destinazione turistica per diversi periodi dell’anno”.

Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione. “Ritengo doveroso dare una testimonianza di gratitudine per imprenditori che investono sulla Gallura e la Sardegna, con un grande marchio alberghiero conosciuto in tutto il mondo. Spesso ci domandiamo chi debba fare il primo passo: dobbiamo prima creare i voli o aprire gli hotel? Voi avete fatto il primo passo per la destinazione Sardegna, anche noi stiamo lavorando e io in prima persona spero di poter dare il mio contributo in virtù anche del mio passato da sindaco di un Comune turistico”.

Paolo Manca, presidente regionale Federalberghi. “Grazie alla famiglia De Pascale e Pellegrini per questa grande novità per il territorio, in Italia fino a pochi anni fa solo il 12% degli hotel, sugli oltre 33 mila, appartenevano a catene; oggi sfioriamo il 30%, grazie a quel meccanismo virtuoso che oggi andiamo a festeggiare con questa apertura e rebranding di una struttura importante per la città e tutto il territorio, con grandi gruppi internazionali che danno visibilità alla Sardegna. Si punta su strutture che professionalizzano il territorio, con una qualità e ospitalità sarda con stile, organizzazione e livello qualitativo con standard internazionali. Noi non competiamo tra di noi, lo sappiamo bene: ad agosto valiamo il 10% del turismo nazionale, ma su base annua valiamo il 3%, per questo servono imprenditori capaci e scommesse vincenti”.

Maurizio De Pascale, proprietario con Proma Srl. “Ringrazio mia moglie che ha fatto decollare questo albergo quasi 15 anni fa e sopportato i primi anni durissimi, tutti avete contribuito, a cominciare da Ramona Cherchi, per arrivare ad essere rappresentativi del marchio numero uno al mondo, Marriott, che ha creduto in noi. Lavoreremo con il Comune di Olbia, Cipnes Gallura e la Regione perché questo albergo non rappresenti una cattedrale nel deserto, ma perché sia il simbolo di uno sviluppo turistico importante in un’ottica regionale. Da parte nostra contribuiremo insieme al Comune di Olbia a migliorare le infrastrutture per far rinascere questo quartiere, in linea con lo sviluppo che garantisce un grande marchio a livello internazionale”.

Ramona Cherchi, general manager Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia. “Sono fiera e orgogliosa di lavorare per la famiglia De Pascale-Pellegrini da oltre 14 anni, le aziende sono fatte di persone. Abbiamo completato un rebranding a tempo di record: ma il marchio, l’albergo e le mura non sarebbero nulla senza le persone del nostro fantastico gruppo, che hanno lavorato giorno e notte. Il lavoro è anche la nostra famiglia, un tema oggi ancora più significativo visto che le persone si sono allontanate da questo settore, molti non hanno personale adeguato a garantire servizi di alto livello e bisogna fare un lavoro di squadra per far innamorare i ragazzi di questa professione. Studiamo sistemi che ci permettano di poter accedere a risorse umane che possano intraprendere un percorso di lavoro in questo settore”.

L’Hotel

Un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità in Sardegna: il Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia offre 124 camere dagli spazi intuitivamente progettati, tra cui otto suite, una suite presidenziale e quattro nuove suite, ciascuna dotata di vasca idromassaggio e sauna. I membri Elite di Marriott Bonvoy potranno godere dell’accesso esclusivo alla Delta Pantry situata all’ottavo piano. Aperta 24 ore su 24, offrirà uno spazio lounge confortevole dove gli ospiti potranno consumare la colazione continentale o rilassarsi con una selezione di snack e bevande premium durante tutto il giorno. L’area della reception dell’hotel è stata ridisegnata con due nuove aree commerciali. Gli ospiti potranno acquistare varie opzioni Grab & Go come snack e frutta. Il ristorante Tilibbas offrirà un servizio completo con specialità regionali e classici italiani utilizzando prodotti locali di alta qualità, completati da un’eccellente carta dei vini. Infine, le tre sale riunioni per eventi aziendali incarnano la filosofia del marchio, ovvero quella di offrire un’esperienza impeccabile per ospitare riunioni ed eventi aziendali. Gli ospiti potranno approfittare della piscina all’aperto e di un centro fitness per mantenere la loro routine di allenamento quotidiana.

Il Concept

Le parole chiave del nuovo hotel sono benessere e affidabilità: una struttura progettata per gli ospiti che scelgono Olbia per una vacanza di puro relax, così come per i clienti business che soggiornano nella città gallurese per lavoro. Delta Hotels by Marriott a Olbia introduce un nuovo concetto di hotel a partire dalla rivisitazione del design interno, legato alla filosofia di un soggiorno confortevole, quasi casalingo, in un ambiente familiare: un luogo dove i viaggiatori d’affari possono sentirsi a casa. Tessuti, metalli, il mare, la sabbia e la terra: questi sono gli elementi chiave e i colori che hanno ispirato gli architetti incaricati di ridisegnare le aree comuni dell’hotel. Un nuovo aspetto sarà dato anche alla reception, al ristorante, al bar e al salone, che avranno un’estetica diversa, più calda ed accogliente rispetto al passato.