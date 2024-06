Le Comunità Energetiche Rinnovabili: opportunità di sviluppo per i nostri paesi e per le nostre imprese

La CNA Territoriale di Sassari organizza, con il Patrocinio del Comune di Tissi un incontro pubblico su un tema attualissimo e di fondamentale importanza per il futuro della Sardegna dal titolo: Le Comunità Energetiche Rinnovabili: opportunità di sviluppo per i nostri paesi e per le nostre imprese.

L’evento è in programma per lunedì 3 giugno 2024 alle ore 17.00 presso i Locali EX-MA in via Italia n°1 a Tissi.

All’incontro, coordinato dal Presidente della CNA di Sassari arch. Gianni Sale, interverranno: l’ingegnere Giuseppe Milano tra i massimi esperti del settore, nonché autore del libro “Comunità Energetiche. Esperimenti di generatività sociale e ambientale”; il Sindaco di Tissi Gian Maria Budroni e i sindaci dei Comuni che per primi hanno attivato le CER in Sardegna, il Sindaco di Borutta Silvano Arru, il Sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis e il Sindaco di Ottana Franco Saba; l’Assessore dell’Agricoltura della RAS Gian Franco Satta, l’Assessore degli Enti Locali Finanza e Urbanistica della RAS Francesco Spanedda, l’Assessore dei Lavori Pubblici della RAS Antonio Piu; è inoltre previsto un intervento del dott.re Enrico Villa per ALI ENERGIA Energy Service Company che opera in modo indipendente da qualsiasi fornitore di energia o gas per offrire alle aziende e ai cittadini un vantaggio concreto in termini di consumi e di efficienza degli impianti.