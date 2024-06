L’architettura di qualità premiata a Marceddì e nel Sinis

Un’antica torre costiera che diventa un punto di vista privilegiato su mare e lagune. E una sala espositiva dalle pareti traforate che ricongiunge un museo alla natura circostante. L’Osservatorio delle zone umide di Marceddì e la Sala del Paesaggio del Museo archeologico del Sinis sono due delle otto opere che hanno ricevuto il PREMIO IN/ARCHITETTURA Sardegna per il 2023-2026.

Saranno presentate al pubblico sabato 15 giugno all’Hotel Mistral 2 di Oristano, in via XX Settembre, durante un incontro organizzato da IN/ARCH Sardegna e dagli Ordini degli Architetti. L’appuntamento è per le 18. Sono invitati i committenti, i progettisti e le imprese esecutrici dei lavori. Aprirà i lavori il presidente di IN/ARCH Sardegna Andrea Casciu.

Un’alleanza tra mondo della progettazione e mondo dell’impresa per intercettare la qualità nelle architetture costruite: questo sono i PREMI IN/ARCHITETTURA promossi da Istituto nazionale di architettura (fondato da Bruno Zevi) e Associazione nazionale dei costruttori edili.

Dal 2020 i Premi, a cadenza triennale, partono da una fase regionale. IN/ARCH Sardegna seleziona le migliori architetture realizzate nell’Isola, valorizzando tutte le figure coinvolte: committenti, progettisti e imprese.

Quarantasei (su circa 1200 in Italia) le architetture sarde esaminate nell’ultima edizione, con otto vincitrici nelle due sezioni “Nuove costruzioni” e “Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” .

«Non abbiamo una idea precostituita di qualità. Siamo curiosi di tutto ciò che emerge nel panorama regionale», dice Giuseppe Vallifuoco, componente del direttivo IN/ARCH e presidente della Giuria. «La qualità in architettura si riconosce osservandola da punti di vista diversi, senza pregiudizi».