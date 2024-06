Spettacolo di oltre 200 vele colorate sul Garda Trentino

Dopo quasi un’ora e mezza di regata taglia per primo il traguardo l’italiano Silvio Catalano

Iniziati a Torbole gli Europei Windsurfer

La Marathon race, della durata di 1 ora e mezza con partenza unica per tutti gli oltre 200 regatanti, ha inaugurato i Campionati Europei Windsurfer organizzati dal Circolo Surf Torbole in collaborazione con la classe WIndsurfer e la Federazione Italiana Vela, sul Garda Trentino. Il vento leggero ha costretto i più allenati a pompare per tutta la regata, che è stata in tutti i sensi una vera maratona. È stato sicuramente uno spettacolo di colori sulle acque del lago di Garda ed é sembrato di tornare indietro nel tempo, come quando la classe monotipo per eccellenza la faceva da padrona, non immaginando certo l’arrivo dei foil così come succede oggi.

Il primo a tagliare il traguardo è stato l’italiano Silvio Catalano (primo categoria B, pesi medi), secondo assoluto il francese Eric Belot e terzo l’altro italiano Marco Casagrande. Primo della categoria leggeri Alessandro Minei; ottima quinta assoluta e prima delle donne la campionessa del mondo di classe in carica Bruna Ferracane. Il francese Cyril Dardashti primo della categoria medio pesanti, mentre un altro francese, Frederic Gautier, ha vinto nella categoria pesanti. Le regate, nelle varie discipline course race, slalom e free style, proseguiranno fino a domenica 16 giugno.