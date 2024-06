“Il PNRR in Sardegna: dove siamo e cosa aspettarsi”. Il 27 giugno il secondo appuntamento del ciclo di incontri sul tema, organizzati dalla Fondazione Segni.

“Il PNRR in Sardegna: dove siamo e cosa aspettarsi” è il titolo del secondo appuntamento del ciclo di incontri promossi dalla Fondazione Antonio Segni per approfondire il dibattito sulle ingenti risorse destinate alla Sardegna dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato nel 2021 dall’Italia per rilanciare l’economia del Paese dopo la pandemia.

Dopo l’incontro di gennaio che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’economista Luigi Guiso dell’istituto Einaudi e dei docenti Claudio Socci e Stefano Deriu, delegati per conto dell’Osservatorio sui Conti Pubblici regionali, che ha consentito di conoscere l’ammontare delle risorse destinate dal PNRR alla Sardegna e l’impatto sull’economia dell’isola, ora saranno i ricercatori del CRENoS – il Centro di Ricerche economiche Nord – Sud delle Università di Cagliari e Sassari – ad essere coinvolti. L’incontro è in programma a Sassari giovedì 27 giugno alle ore 16.30 nella sala Conferenze della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto 7.

“Il PNRR in Sardegna: dove siamo e cosa aspettarsi”

Si tratta di un ulteriore momento di approfondimento con esperti a confronto per conoscere lo stato di avanzamento degli investimenti e dei progetti avviati con i fondi del PNRR. Aprirà i lavori, Giuseppe Meloni, assessore regionale alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Marco Nieddu, docente di Scienze economiche e statistiche all’Università di Cagliari e ricercatore CRENoS traccerà un quadro sull’economia della Sardegna nel 2023, mentre l’ex presidente della Regione Francesco Pigliaru, economista e ricercatore del CRENoS approfondirà il divario del PNRR tra le regioni.

Luca Deidda, docente di Economia al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Sassari illustrerà lo stato di avanzamento dei progetti del Pnrr in Sardegna, e infine chiuderà i lavori Gianluca Cadeddu, Programme Manager per Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia (e.INS), società consortile promossa dalle università sarde e altri attori regionali per l’implementazione e la gestione dell’ecosistema dell’innovazione in Sardegna, attualmente il principale programma di ricerca industriale e trasferimento tecnologico in Sardegna, finanziato nel quadro del PNRR.

Le conclusioni saranno affidate al presidente della Fondazione Segni, Mario Segni. I lavori saranno aperti dai saluti introduttivi del presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu e dalla direttrice del CRENoS, Anna Maria Pinna.