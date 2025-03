Nascita del coordinamento cittadino di Villacidro “Sardegna al centro venti venti”

Villacidro, 1 marzo – Si è svolto a Villacidro il primo coordinamento cittadino del Medio Campidano di Sardegna al Centro 2020, ufficializzato sabato mattina presso il Caffè Letterario. A guidarlo sarà Milena Lussu, affiancata da una squadra di amministratori locali di grande esperienza (Marco Erbì, assessore comunale, e i consiglieri Matteo Collu, Paolo Angius) e di esponenti della società civile.

Alla riunione, oltre a numerosi simpatizzanti e sostenitori, ha partecipato anche Alberto Urpi, consigliere regionale del movimento che ha sottolineato il valore di questa tappa fondamentale:

“Dopo l’importante risultato ottenuto a Villacidro alle elezioni regionali, la nascita del coordinamento cittadino è un passo importantissimo per la crescita del nostro movimento, che è stato il più votato e l’unico ad aver eletto un consigliere regionale di centrodestra nel Medio Campidano. Nel nostro movimento sono diversi i consiglieri comunali di Villacidro e altri in avvicinamento: per noi gli amministratori locali sono i riferimenti politici più importanti”.

La neo-coordinatrice Milena Lussu (imprenditrice agricola specializzata in campo biochimico e farmaceutico), già candidata alle recenti elezioni regionali, ha evidenziato l’importanza della presenza capillare sul territorio: “Essere presenti nei comuni significa essere vicini ai cittadini e lavorare per dare loro risposte concrete. Sono orgogliosa di essere stata scelta per questo importante ruolo cittadino: Villacidro ha bisogno di impegno politico che porti novità e rafforzi il territorio.

Anche Marco Erbì, assessore comunale all’Ambiente e allo Sport, ha espresso ,a nome del gruppo dei consiglieri comunali, soddisfazione per la nascita del movimento cittadino, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra per il territorio: “il nostro impegno per Villacidro è noto da tempo, continueremo con forza e con l adesione a un movimento che ci sostiene dal comune alla regione”

Grande entusiasmo è stato manifestato anche dalla coordinatrice provinciale Michela Dessì, la donna più votata del centro destra alle elezioni regionali, che ha dichiarato:

“Sardegna al Centro 2020 è il punto di riferimento per chi ogni giorno si impegna nelle amministrazioni locali. Questo è solo il primo di tanti coordinamenti cittadini che verranno costituiti nel territorio, per poi andare ad occuparci delle elezioni provinciali, politiche e delle future regionali”

Nel corso dell’incontro si è discusso delle priorità per Villacidro e per l’intero Medio Campidano.