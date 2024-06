Euro 2024, il parere degli esperti sul torneo tra Nazionali. Italia in finale per il 56% degli intervistati

Dove puo’ arrivare l’Italia agli Europei? Chi è la favorita degli Europei 2024? Quale sarà il giocatore sorpresa dell’Italia e, in generale, dell’Europeo? Quale sarà la finale di Euro 2024?

Cosa devono aspettarsi i tifosi azzurri dagli imminenti2024? Per scoprirlo, la redazione di News.Superscommesse.it in questo speciale dedicato a Euro 2024 ha rivolto agliquattro domande, uguali per tutti, per tentare di dare un’interpretazione all’imminente manifestazione calcistica:

Secondo il 56% degli intervistati l‘Italia arriverà a giocare la finale del torneo. Qualcun altro è andato più cauto, sostenendo che gli Azzurri siano capaci di raggiungere quarti di finale (12%) o semifinale (31%). Per alcuni, la Nazionale italiana sarà la squadra ad alzare la coppa. L’esatta metà degli esperti indica invece la Francia come favorita di Euro 2024. Scamacca risulta l’azzurro più quotato (68%) per essere la “rivelazione” dell’Italia, mentre Yamal, Bellingham e Mbappé sono citati come sicuri protagonisti di questa competizione. Infine, l’ipotetica finale più accreditata è Italia-Francia (25%), seguono Germania-Francia e Italia-Inghilterra (19%).

Dove può arrivare l’Italia a Euro 2024?

Secondo il 31% degli esperti, la Nazionale Azzurra può raggiungere la semifinale, per il 19% l’Italia arriva in finale, per il 12% si ferma ai quarti di finale. Alcuni sostengono che gli uomini di Spalletti possano vincere gli Europei, mentre parte degli intervistati mantengono un generico e cauto ottimismo sul percorso azzurro.

Italia ai quarti Italia in semifinale Italia in finale 2 intervistati 5 intervistati 3 intervistati 12 % 31% 19%

Aldo Serena : “Spalletti sta facendo un gran lavoro da quando ha raccolto l’eredità di Mancini, ma l’Italia non si presenterà agli Europei con l’organico più forte. Ritengo quindi che l’eventuale approdo in semifinale sarebbe un buon risultato. Vedere l’Italia tra le prime quattro permetterebbe di valutare positivamente la spedizione”.

2. Quale Nazionale è la favorita di questi Europei?

La risposta più frequente indica come favorita la Francia (50%), a seguire Inghilterra (38%). La riconferma dell’Italia registra un 19%, Germania e Spagna si fermano al 12%.

Favorita Euro 2024 Voti a favore Francia 8 Inghilterra 6 Italia 3 Germania 2 Spagna 2

Massimo Paganin : “La Germania, anche se non sta attraversando un ottimo periodo di forma, è una squadra difficile da affrontare. Inoltre, gioca in casa e questo è un fattore non da poco in una competizione e in un contesto del genere. Tuttavia, Inghilterra, Francia e Spagna sono le tre squadre nettamente favorite rispetto alle altre, con la Francia che per qualità e tradizione è un gradino sopra tutte le altre nazionali”

3. Quale sará il giocatore sorpresa dell’Italia e, in generale, di Euro 2024?

Per ció che riguarda l’Italia, ben il 68% degli intervistati ha riposto la fiducia in Gianluca Scamacca. Allargando l’inquadratura all’intera competizione, invece, sono tre i nomi ricorsi piú spesso: Jude Bellingham (Inghilterra), Kylian Mbappé (Francia) e Yamal (Spagna).

Giocatore rivelazione Italia a Euro 2024 Voti a favore Gianluca Scamacca 11 Riccardo Calafiori 2 Nicolo’ Barella 2 Davide Frattesi 2 Federico Chiesa 1 Mateo Retegui 1

Fulvio Collovati : “La sorpresa potrebbe essere Scamacca, che pur non essendo stato convocato con regolarità negli ultimi periodi, potrebbe fungere da trascinatore (…). Poi, abbiamo anche tanti centrocampisti di qualità e di spessore. Un giocatore chiave, ad esempio, potrebbe essere Barella. In generale, un Europeo di grande livello potrebbe farlo Bellingham, che ha fatto vedere cose straordinarie al Real Madrid. Penso anche a Mbappè o Camavinga della Francia come protagonisti della manifestazione“.

4. Quale sará la finale degli Europei 2024?

Il 56% degli intervistati ha inserito l’Italia in finale: Italia-Francia è la più quotata (25%), seguono le ipotetiche Germania-Francia (19%) e Italia-Inghilterra (19%).

Finale Euro 2024 Voti a favore Italia-Francia 4 Italia-Inghilterra 3 Germania-Francia 3 Italia-Germania 2 Inghilterra-Spagna 2 Spagna-Francia 2 Italia-Spagna 1