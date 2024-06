Trieste, presentato il nucleo delle guardie zoofile dell’Oipa

Presentato a Trieste il Nucleo delle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) attivo in tutta la provincia per illustrare al pubblico l’importante ruolo delle guardie a salvaguardia del benessere animale e ambientale e per mostrare i risultati raggiunti nell’anno 2023 e dei primi mesi del 2024.

All’evento, che si è tenuto nella sala multimediale del Knulp Bar Libreria, hanno partecipato autorità, rappresentati delle forze dell’ordine, dirigenti degli enti locali ed esponenti delle altre associazioni animaliste del territorio.

La collaborazione con istituzioni e forze dell’ordine da parte delle associazioni a tutela degli animali è essenziale per salvaguardare il loro benessere, un punto di forza che, sin dalla nascita dei primi Nuclei, connota la prassi delle guardie ecozoofile dell’Oipa in tutta Italia.

Le guardie zoofile Oipa sono figure volontarie che vigilano sul rispetto delle leggi, dei regolamenti locali, nazionali e internazionali a difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del patrimonio naturale. Oltre a intervenire in caso di maltrattamento di animali, svolgono anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini sulle norme vigenti in termini di benessere animale e sensibilizzando su tematiche protezioniste.

L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e a rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.

Per maggiori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Trieste e provincia, telefonare al 349 8045912 – 320 0869102, o scrivere a [email protected], o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/trieste

Per le segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi