È disponibile su tutte le piattaforme digitali SEVEN

È disponibile su tutte le piattaforme digitali SEVEN, il nuovo travolgente singolo dei BANDAKADABRA, uscito per l’etichetta Digital Noises, composto da Giulio Piola e registrato e mixato da Ezra al Nomad Studio. Un’esperienza che porta gli ascoltatori a perdersi in un mondo di suoni ancestrali dove i confini musicali si dissolvono lasciando spazio a una celebrazione pura del ritmo.

Sette fiati, due percussioni, rocksteady, balkan, swing: Bandakadabra è una vera orchestra ambulante che incarna l’energia delle band di strada unita al suono delle big band degli anni 30, spaziando dal blues alla techno con disarmante agilità, mettendo in mostra un eccezionale virtuosismo strumentale.

Una surreale “pocket orchestra” capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente carica di energia.

Nata a Torino, la Bandakadabra vanta una frenetica attività live che l’ha portata a esibirsi in tutta Europa e a guadagnarsi una crescente attenzione da parte degli appassionati.

Dal Paleo Festival a Suoni delle Dolomiti, passando per Jazz sous les pommiers, il Premio Tenco al il Festival della Mente e Musicultura, in pochi anni, hanno collezionato più di quattrocento repliche, tra rassegne teatrali e musicali, festival di strada ed eventi privati, affermandosi come una realtà unica nel suo genere.

Di rilievo anche il livello degli artisti con cui il gruppo ha diviso il palco con Vinicio Capossela, Arturo Brachetti, Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel (cantautore e voce dei Subsonica).

Con quest’ultimo, oltre ad aver collaborato alla realizzazione dell’album dal vivo, Live con Orchestra, arrangiando e eseguendo tutte le parti di fiati, ha partecipato in qualità di ospite in due brani del disco Brigata Bianca.

Il 1 maggio da Novara, è partito il tour estivo dei Bandakadabra che proseguirà fino al 29 settembre in tutta Italia, toccando anche alcune località europee come Madrid, St. Moritz e Antibes (Francia). Preparatevi a vivere un’esplosione di suoni che trascinerà corpo e mente in un vortice di pura esaltazione.

Formazione Bandakadabra:

Cassa: Gipo Di Napoli

Trombe: Giulio Piola e Daniele Raimondi

Saxofono: Giacomo Bertocchi

Trombone: Luca Tapino

Sousafono: Givanni Lombardo

Rullante: Isac Sampietro

Official site: https://www.bandakadabra.org/

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/2isSFM4haEMKRsM1bS4ocP

YT: https://www.youtube.com/c/Bandakadabra1

IG: https://www.instagram.com/bandakadabra/