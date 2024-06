Penelope Per Il Centro Storico Vince Il 1° Palio Di Sant Joan

Domani I Riti Religiosi E Il Salto Del Fuoco

Penelope Per Il Centro Storico Vince Il 1° Palio Di Sant Joan, Domani I Riti Religiosi E Il Salto Del Fuoco: Uno spettacolo davvero emozionante, questi i commenti di tutti coloro che questa mattina hanno assistito al 1° Palio di Sant Joan, organizzato dalla Lega Navale, l’ASD Il Marinaio e il Comitato di Quartiere della Petraia.

Vittoriosa l’imbarcazione Penelope – del Consorzio La Tela di Penelope – abbinata al quartiere del Centro Storico. I cinque membri dell’equipaggio, che indossavano la t-shirt verde, hanno concluso la prova in 1ora e 14 minuti. Tutti i commercianti del centro storico hanno tifato per la lancia e sono centinaia le persone che hanno seguito la regata dalla spiaggia e la diretta sulla pagina fb di Catalan TV e nel maxischermo del Playa Natural che ha ospitato la cabina di regia della gara.

Ecco la classifica ufficiale del 1° Palio di Sant Joan: Penelope (Centro Storico), Isthar (SAnt’Agostino), Sant’Anna (Pietraia), Santa Barbara (Fertilia-Arenosu), Annina 1920 (Maristella), Luchianna (Guardia Grande – Corea), Raffaellina (Caragol), Benedetta (Pivarada), Giovanna D’Arco (Santa Maria La Palma), Lucia (Alghero Sud), Rafael (Sa Segada – Tanca Farrà), Marcella (Carmine).

Domani grande giornata conclusiva della manifestazione che inizierà al mattino con la celebrazione della S. Messa in onore di San Giovanni Battista. La messa sarà celebrata domenica 23 giugno alle ore 10.30 nella Cattedrale di Santa Maria anziché nell’omonima chiesa di via Garibaldi. L’antica statua del Battista sarà esposta nella cattedrale fino alle 18.00 e aprirà la processione che partirà alle ore 19 dalla Torre Garibaldi – Banchina Dogana, a suo seguito la Flama del Canigó portata dall’Omnium Cultural. All’arrivo, presso il lungomare Barcellona, seguirà il rito religioso della benedizione del fuoco e della ritualità dei nuovi “compari e comari”.

La “Flama del Canigò” sarà utilizzata per l’accensione del falò da parte di Shedan Fire Theatre. Dopo la prima esibizione de “Los Mataresos de l’Alguer” ci sarà lo spettacolo “La flor de la nit de Sant Joan”, a cura di Corrado Podda (live visual) e Mowman (live music) con i testi di Enedina Sanna. Lo spettacolo, presentato da Nicola Nieddu e Carla Valentino, accompagnerà i candidati e le candidate al comparatico verso l’importante momento del salto.

L’intera manifestazione è curata nei dettagli dal direttore artistico Marco Velli.

Per le iscrizioni al comparatico è ancora possibile recarsi presso le attività commerciali Farmacia Fertilia in via Pola 10 (Fertilia), Diamante Rosa in via XX Settembre, Pathos Boutique Algherovia Gilbert Ferret 99 ed Edicola la Pietraia in via Don Minzoni.