Conclusa la X Edizione della Rassegna/Concorso Musicale E. Pais

Venerdì 31 maggio si è conclusa con grande successo la decima edizione della Rassegna/Concorso musicale E. Pais. La manifestazione è stata portata avanti con passione e dedizione dal direttore artistico Giuseppe Fresi Roglia con la preziosa collaborazione dei colleghi Louis Massa, Gillan Capra, Francesco Campili, Alessandro Ghironi, Francesca Rossi, Riccardo Berutti e Stefano Petrosino. Il dirigente, prof. Vito Gnazzo, ha fortemente sostenuto l’iniziativa patrocinata dal Comune di Olbia.

La rassegna si è svolta nel corso di tre giorni intensi, durante i quali gli alunni delle scuole Ettore Pais di Olbia, Armando Diaz di Olbia, Istituto Comprensivo M. Lai di Olbia, l’IC di Li Punti di Sassari e l’IC Ruzzittu di Arzachena hanno dato prova del loro talento musicale. I ragazzi partecipanti riceveranno un attestato con il premio e il punteggio ottenuto. Una graduatoria di merito sarà presto pubblicata online sul sito della scuola Ettore Pais.

Giuseppe Fresi Roglia ha dichiarato: “È stato emozionante vedere l’impegno e la passione dei ragazzi. Questa manifestazione non è solo un concorso, ma un’occasione per far crescere i nostri giovani musicisti, per stimolare la loro creatività e per avvicinarli al mondo della musica con entusiasmo e dedizione. Siamo orgogliosi del loro percorso e dei risultati ottenuti.”