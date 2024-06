Bim Triathlon Olimpico di Bellaria (RN), successi per Ceccarelli e Cocchi

Va in archivio con un bilancio esaltante la “due giorni” consacrata al podismo andata in scena lo scorso weekend a Bellaria. Tanta gente sabato scorso per la “Family Run”, evento benefico aperto a tutti, e grande spettacolo il giorno dopo sul lungomare con il Bim Triathlon Olimpico.

In campo maschile autorevole successo di Mattia Ceccarelli – campione italiano di triathlon “medio” – che, con il tempo complessivo di 1:56:40, ha preceduto sul traguardo di oltre quattro minuti il compagno di team Matteo Rinaldi (2:00:59) e Michelangelo Parmigiani (2:01:00).

Da segnalare, nella gara maschile, il bel gesto di Parmigiani che, al suo rientro alle gare, dopo aver accumulato un discreto vantaggio nella prova di corsa su Rinaldi, lo ha aspettato in segno di gratitudine per aver “tirato” nella frazione di ciclismo.

Tra le donne, invece, la riminese Chiara Cocchi, dopo uno splendido assolo, taglia il traguardo in 2:15:23, con quasi sette minuti di vantaggio sulle ferraresi Arianna Romagnoli ed Elena Vergoni Stegani.

Mà, al di là della prestazione dei big, da evidenziare la partecipazione di tanti debuttanti che hanno scelto la gara di Bellaria per la loro “prima volta”.

Ricordiamo anche la presenza di diversi paratriathleti come il riminese Giovanni Achenza che, dopo la partecipazione della scorsa edizione, ha preso il via anche quest’anno per preparare, dopo i due bronzi di Tokio 2020, le Paraolimpiadi di Parigi.

Nel “Bim Village”, allestito ad hoc per l’evento, grande ressa tra gli stand e molto apprezzato, a fine gara, il pasta party preparato con prodotti tipici romagnoli dal circolo Diportisti di Bellaria.

Esausto ma soddisfatto, a fine gara, l’organizzatore Andrea Arcidiacono che, dopo aver ringraziato lo staff per “il grande lavoro”, ha dato appuntamento a tutti alla prossima edizione.

