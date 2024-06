Al Teatro di Villaspeciosa in scena “Il Circo più piccolo del Mondo” con i bambini attori del laboratorio di Abaco

Il 9 giugno l’imperdibile esito scenico per una divertente serata aperta a tutti, grandi e piccini con ingresso gratuito

Domenica 9 giugno alle ore 19,30 al Teatro Comunale di Villaspeciosa andrà in scena l’esito finale del Laboratorio Creativo Teatrale per bambini dai 6 ai 12 anni organizzato da Abaco Teatro sul tema del Circo e diretto da Rosalba Piras.

Sul palco la storia di un Circo itinerante animato da piccoli artisti, tra acrobati, giocolieri, equilibristi e animali feroci, che si esibiscono in spettacolari numeri circensi. Spesso però, a causa di eventi climatici, alcuni artisti mostrano difficoltà a portare a termine le loro performances. Ma lo show deve continuare! Ecco allora che entrano in scena altri piccoli artisti che si cimentano abilmente in difficili numeri.

Due sono le vivaci presentatrici dello spettacolo: Rosalba Piras (docente del corso e regista dell’esito scenico) nei panni dell’ex Cappuzzetto Rozzo e la sua assistente Jennifer, che introducono i gruppi di circensi provenienti da vari paesi del mondo. Nelle esibizioni saranno coinvolti anche i bambini del pubblico che affolleranno il teatro con le loro famiglie. Tra musiche vivaci e rullate di tamburo i bambini – attori si trasformano abilmente in sollevatori di pesi, pistoleri, cantanti e danzatori, coraggiosi equilibristi e contorsionisti, ma anche in leoni con un domatore d’eccezione, l’attore Tiziano Polese, in un carosello di azioni incalzanti e rocambolesche dove i piccini e gli attori di Abaco diventano un unico cast per una vulcanica pièce adatta a tutti.

L’esito scenico è frutto del Laboratorio Creativo Teatrale per bambini che Rosalba Piras, affiancata dagli attori Antonio Luciano e Rachele Lilium di Abaco, portano avanti stabilmente dal 2022 al Teatro Comunale Maria Carta di Villaspeciosa. Uno spazio di crescita personale per i più piccoli dove, attraverso il gioco, i partecipanti rafforzano l’autostima, la relazione con i compagni e la capacità di superare gli ostacoli della vita aprendosi con fiducia al mondo.

IN SCENA: Jennifer Mameli, Michele Congiu, Gabriel Ena, Edoardo Mullano, Ilaria e Sofia Fenza, Alessia Campione, Chiara e Letizia Marongiu, Martina Lostia, Alice Medda, Ginevra Anwar Amri, Lorenzo Spada, Francesco Porcu.

L’evento è organizzato da Abaco Teatro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Villaspeciosa con in testa Il Sindaco Gianluca Melis e l’Assessora alla Cultura Cristina Foddis.