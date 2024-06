Adolescenti e giovani in crisi: secondo Lu.Sa. Form, dopo la pandemia uno su 2 soffre di ansia e depressione

«L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha lasciato un segno profondo» mette in evidenza Luigi Saldì, fondatore di Lu.Sa. Form (www.lusaform.com), ente di formazione che offre servizi di orientamento professionale, percorsi formativi ed inserimento nel mondo del lavoro.

«In aumento i disturbi mentali tra i più giovani: ne soffre mediamente il 15% dei bambini e adolescenti» mette in evidenza è Lu.Sa. Form (www.lusaform.com), ente di formazione che offre servizi di orientamento professionale, riferendosi ai più recenti dati dell’OMS.

Il 50% delle patologie psichiatriche esordisce prima dei 14 anni di età e la stima per l’Italia è di 2 milioni di bambini e ragazzi fino ai 17 anni colpiti da disturbi neuropsichiatrici.

«A peggiorare le cose è stata l’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha lasciato un segno profondo tra i giovani italiani, generando un aumento significativo dei casi di ansia, rabbia e depressione» commenta Luigi Saldì, fondatore di Lu.Sa. Form, specializzata in percorsi formativi che accompagnano le persone nel mondo del lavoro, favorendone l’ingresso per i giovani e per gli adulti e qualificando ed aggiornando chi già lavora.

«Tutti gli italiani hanno subito un grande impatto psicologico durante la pandemia, ma i giovani sono stati maggiormente colpiti. Tra gli adulti, il tasso di disturbi psicologici hanno avuto un’incidenza media del 20%, mentre tra gli under 37 si sale al 45% e si sale ancora al 50% tra i 18 e i 25 anni, fascia di età in cui oltre il 62% ha modificato la sua visione del futuro» sintetizza Luigi Saldì.

Nonostante i disagi post-pandemici, tuttavia, con Lu.Sa. Form tutti possono laurearsi e trovare con facilità anche lavoro, con percorsi formativi orientati prevalentemente al mondo della scuola (personale docente e personale ATA), all’area socio-sanitaria ed alla cyber-security e web-education, proponendosi quale partner di enti ed aziende che vogliano implementare soluzioni in grado di integrare nuovi modelli di formazione altamente qualificati.

La società è leader nella progettazione e realizzazione di studi di carattere generale sull’orientamento e la formazione professionale di quanti già introdotti nel mondo del lavoro e dei giovani da inserire nell’attività produttiva e —con 65 percorsi di studio tradizionali in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Psicologia— è polo di studio universitario riconosciuto eCampus, uno dei principali atenei online d’Italia con sedi sparse in tutto il territorio nazionale e sede centrale a Novedrate (Como) dove sono dislocate le infrastrutture tecnologiche d’avanguardia che consentono all’Ateneo di offrire un eccellente servizio VLE (Virtual Learning Environment) per dare modo ad ogni allievo di usufruire delle lezioni e di tutti i servizi connessi, dagli stage al job-placement.

Da oltre un decennio Lu.Sa. Form lavora inoltre nel campo delle abilitazioni all’insegnamento e dei dottorati di ricerca, collaborando con le principali università statali anche in Spagna e Romania.