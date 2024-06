UEFA EURO 2024, le quote antepost dei bookmakers: Inghilterra in pole position, la Francia insegue da vicino e l’Italia…

Torino, 11 giugno 2024 – Archiviata la stagione delle competizioni per club, il calcio europeo si prepara per l’appuntamento più importante dedicato alle Nazionali, che quest’anno sarà di casa in Germania. L’Italia, campione in carica, è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2021 e sogna un altro successo in terra tedesca, dopo quello della Coppa del Mondo FIFA del 2006. La concorrenza, tuttavia, è folta e agguerrita e va dall’Inghilterra alla Francia, dalla Germania al Portogallo e alla Spagna, senza escludere altre possibili outsider.

Mancano ormai pochissimi giorni al via, ma le previsioni dei bookmakers hanno già lo sguardo proiettato verso il traguardo.

Inghilterra, sarà la volta buona? – Dopo la cocente delusione della finale di UEFA EURO 2020 persa con l’Italia a ‘Wembley’, la selezione di Gareth Southgate è pronta a tentare di rifarsi in terra tedesca. Secondo Betclic, sono proprio gli inglesi i candidati numero uno al successo finale, che sarebbe anche il primo in assoluto nella competizione per loro. La quota corrispondente, a 4.00, è leggermente inferiore rispetto a quella della Francia, anch’essa reduce da una finale persa, quella dei Mondiali di Qatar 2022 contro l’Argentina, e data a 5.00 per un trionfo europeo che manca dal 2000. Il podio dei pronostici è completato dai padroni di casa della Germania, dati a 6.50 (per Sisal i tedeschi sono a 6.00). A seguire, la ‘coppia iberica’ formata da Portogallo, a 8.00, e Spagna, a 9.00. Più distante l’Italia di Luciano Spalletti, indicata a 15.00 insieme ai Paesi Bassi. A quota 20.00, invece, il Belgio. In generale, è comunque considerata più probabile un’affermazione di una Nazionale già capace di trionfare agli Europei, a quota 1.45, piuttosto che una new entry nell’albo d’oro del torneo, a 2.45.

Accoppiata finale: poche sorprese all’orizzonte – Coerentemente rispetto alla griglia di partenza per la vittoria della coppa, l’accoppiata più probabile per la finale è Inghilterra e Francia, a 7.50 per Betclic. A 10.00, poi, ci sono le coppie formate da Francia e Germania, Inghilterra e Germania, Inghilterra e Portogallo.

Classifica marcatori: è Mbappé contro Kane – Spostando l’attenzione sui numeri individuali, l’asse più caldo resta quello anglo-francese, con Harry Kane e Kylian Mbappé che sembrano a oggi i principali indiziati a chiudere al comando la graduatoria dei cannonieri. Il talento dei Bleus, dato a 5.50, parte leggermente avanti rispetto al centravanti del Bayern Monaco, a 6.00. Seguono Cristiano Ronaldo, a 10.00, Romelu Lukaku, a 15.00, e Jude Bellingham, a 20.00.

KDB re degli assist? – In questa speciale previsione, favore dei pronostici quasi d’obbligo per Kevin De Bruyne, le cui chance di laurearsi miglior assistman di UEFA EURO 2024 sono indicate a 10.00. Dietro di lui, un quartetto composto da Bruno Fernandes, Phil Foden, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, tutti a 15.00.

Italia, il ‘peso dell’attacco’ su Scamacca – Il bomber atalantino, secondo Betclic, saprà rispettare le aspettative in fase realizzativa, quantomeno se paragonato ai compagni di squadra. La sua candidatura a capocannoniere degli azzurri, infatti, è la più convincente, a quota 3.50. Le alternative sono rappresentate da Federico Chiesa, a 4.00, Mateo Retegui, a 5.00, e Giacomo Raspadori, a 6.00. Possibili sorprese dal centrocampo con l’interista Davide Frattesi e il romanista Lorenzo Pellegrini, entrambi a 10.00.

