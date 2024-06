A Mogoro la prima giornata del Cinema Sociale

A Mogoro prende il via domani, 7 giugno, a partire dalle ore 20,l’ottava edizione della Rassegna del Cinema Sociale, con il primoappuntamento dedicato a due cortometraggi in lingua sarda: leproiezioni, con ingresso gratuito, si svolgeranno alla presenza deiregisti.

Al Beer Garden Bam, l’area esterna del Birrificio Artigianale

Mogorese, verranno presentati dal regista Daniele Atzeni i cortometraggi

12 Aprile, di Antonello Deidda, e Polvere diretto da Paolo Carboni e

prodotto da Terra de Punt.

Il primo, 12 Aprile, prodotto nel 2021 e vincitore del Premio

Kentzeboghes dell’Associazione Culturale Babel, è un viaggio

fantastico ai confini della realtà tra due mondi lontani, come la

città di Cagliari che festeggia lo Scudetto del 1970 e quella del 2020

piombata in un drammatico lockdown a causa della pandemia. Seguirà

Polvere, diretto da Paolo Carboni nel 2023: ambientato ugualmente a

Cagliari e vincitore di importanti premi nazionali e internazionali,

ripercorre la tragica vicenda giudiziaria di Aldo Scardella, che nel

1985 fu accusato di omicidio, arrestato e messo in isolamento per 185

giorni.

La rassegna proseguirà venerdì 12 luglio alle ore 20, sempre al Beer

Garden Bam a Mogoro, con la visione di Island for Rent (2024),

cortometraggio scritto e diretto da Elio Turno Arthemalle e Salvatore

Cubeddu, prodotto da Teatro Impossibile e Terra de Punt. L’evento

sarà ugualmente introdotto da Daniele Atzeni. L’ultimo appuntamento

si svolgerà invece a Seui venerdì 26 luglio a partire dalle 17:30,

alla Fabbrica di Kimbe, dove sarà proiettato Mira Sa Dì (2021), di

Andrea Cannas, che sarà presentato dal giornalista Andrea Deidda.

Il

cortometraggio sarà preceduto dall’inaugurazione della mostra

fotografica “Pinuccio, il viaggio della pietra”, con gli scatti

realizzati da Vittorio Cannas che ritraggono Pinuccio Sciola nel corso

degli ultimi anni della sua vita. La mostra sarà visitabile

gratuitamente fino a domenica 28 luglio.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Arvèschida

con il contributo della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con

l’Associazione Culturale BìFoto, si inserisce all’interno della XIV

edizione del BìFoto Fest – Festival Internazionale della Fotografia,

che si svolge a Mogoro dal 2011, ed è guidata dalla direzione artistica

di Andrea Cannas con la direzione organizzativa curata da Vittorio

Cannas e Lucrezia Degortes. L’appuntamento previsto a Seui è inoltre

inserito nel programma della nona edizione di SeuInMusica, il festival

di musica alternativa organizzato dall’Associazione Culturale

Kromatica.

Info

[email protected]

www.arveschida.it