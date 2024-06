“Il Gelato di Jessica”, si accende una nuova insegna a Cesena

Sabato in viale Mazzoni inaugura – dopo Cesenatico e Cervia – il terzo punto vendita di Jessica Galletti. Tra le sue “specialità” anche il gelato per diabetici.

Si accende una nuova insegna nel centro di Cesena. Inaugura sabato, al civico 11 di viale Mazzoni, il “Gelato di Jessica”, terzo punto vendita della rinomata gelateria già presente, da dieci anni, sul lungomare di Cesenatico e, da un paio di estati, anche su quello di Cervia.

Aperto tutti i giorni, dalle 16 alle 23, il nuovo locale di Jessica Galletti propone in esclusiva alcune “chicche” della sua celebre produzione, come il sorbetto al cioccolato con massa di cacao di fave colombiane o il gelato per diabetici a base di zucchero naturale di cocco bio proposto in due gusti: cioccolato crudo e arachidi. Inoltre, é sempre disponibile la linea di gelati vegani e senza glutine.

Aperta nel 2020 in via Savio, la nuova gelateria di Jessica, dopo un radicale restyling dei locali, si trasferisce dunque in viale Mazzoni a pochi passi dal centro storico di Cesena.

Nuova location ma stessa filosofia gestionale: il “Gelato di Jessica” segue, infatti, protocolli produttivi eco-compatibili: dal packaging compostabile al non utilizzo di additivi e di addensanti artificiali. Creato con latte bio, senza emulsionanti né grassi vegetali, il gelato di Jessica é un prodotto sano e naturale con basso indice glicemico realizzato con prodotti slow-food a “km 0”.

Come da tradizione, anche la nuova gelateria di Cesena proporrà una ricca varietà di torte artigianali al gelato, tutte personalizzabili in base alla ricorrenza e alle specifiche indicazioni del cliente.