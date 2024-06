A Dolianova va in scena l’incompiuto dramma di Pirandello “I Giganti della Montagna”

Dopo il successo del primo appuntamento presso l’Azienda Agricola Cannavera di Dolianova con “Don Chisciotte?” sabato scorso (primo giugno), proseguono nel Parteolla gli appuntamenti della quarta edizione di Teatri d’Estate, il festival organizzato dalla Compagnia Salto del Delfino, con la direzione artistica e regia di Nicola Michele.

Sabato 8 e domenica 9 giugno alle 21 la rassegna proseguirà a Dolianova nei consueti spazi di Villa de Villa, casa del festival da oramai quattro anni. In scena l’incompiuto dramma di Pirandello “I Giganti della Montagna”, sul palco dopo lo studio scenico dello scorso 20 aprile al Teatro Maria Carta di Elmas.

La pièce racconta la storia di un gruppo di artisti teatrali che incontra i villani – o dei fantasmi? – relegati all’interno di una villa, che riflettono luci e ombre al cospetto della Matrona De Villa. Il gruppo di attori, appartenenti alla Compagnia della Contessa, porta in scena da tanto tempo “La favola del figlio cambiato”, ma ora non trova più ospitalità nei teatri, tanto da essere costretto a tirar la cinghia e dormire nelle sale d’aspetto di terza classe di qualche stazione ferroviaria. Per questo motivo Il Conte, la Contessa, e gli ultimi resti della Compagnia, si affidano alla Matrona De Villa per ricevere ospitalità e poter lavorare. La Matrona offre loro di esibirsi per i Giganti delle montagne (uomini dal potere immenso) e questa possibilità porterà gli artisti a interrogarsi sull’utilità sociale del loro lavoro e sul valore delle loro stesse vite. Vite alle quali i villani sembrano aver rinunciato definitivamente. Il lavoro è diretto da Nicola Michele con la partecipazione di Filippo Carcangiu, Rossana Cugia, Gisella Frigau, Viviana Licio, Ylenia Marras, Carmen Picciau, Giuseppina Puddu, Mercede Puddu, Fabio Schirru e Franco Siddu.

Domenica 16 giugno a Dolianova arriverà una vera e propria stella del teatro internazionale: alle 21 riflettori puntati su Mamadou Dioume, maestro, attore e collaboratore di Peter Brook (uno dei più grandi artisti del teatro del novecento) che nello spettacolo “A spasso con Mamadou Dioume e l’eredità di Peter Brook” racconterà al pubblico la sua esperienza al fianco di coloro che hanno fatto la storia del teatro del secolo scorso e in particolare del Teatro Di Ricerca. Per l’occasione affronterà il tema della nascita della messinscena del capolavoro “Il Mahabharata” e il dietro le quinte delle tournée mondiali che lo hanno visto protagonista.

Dioume terrà un seminario formativo intensivo dedicato al training corporeo, movimento scenico ed espressione corporea conducendo gli allievi alla scoperta della potenza espressiva del gesto (il cui esito scenico si terrà immediatamente dopo lo spettacolo delle 21). Nel corso del seminario il maestro guiderà gli allievi-attori alla scoperta delle potenzialità tecniche ed espressive della voce, ad accentuare l’interconnessione fra voce ed emozione e ad affinare le proprie capacità attoriali. Lo stage è rivolto ad attori professionisti e non, danzatori, performer, formatori e insegnanti e si terrà dal 12 al 16 giugno, dalle ore 16 alle 21 per ciascuna giornata. Per i partecipanti è previsto lo studio a memoria di un monologo o di un dialogo, su indicazione del conduttore del gruppo. Il 16 giugno, dopo le 21, è previsto un esito scenico del seminario. Per informazioni e iscrizioni scrivere a [email protected] e su oppure WhatsApp al numero 3938879311

BIGLIETTI E ABBONAMENTI – I biglietti interi per ciascuno spettacolo rivolto agli adulti costano 10 euro, mentre i ridotti (rivolti agli under 26 e agli over 65) costano 7 euro al netto dei diritti di prevendita e si possono acquistare su LiveTicket al seguente link: https://www.liveticket.it/ilsaltodeldelfino.

Per informazioni contattare il numero 393 8879311 su WhatsApp o visitare il sito www.ilsaltodeldelfinoteatro.it.

LA COMPAGNIA – La cooperativa sociale “Salto del Delfino” si propone di valorizzare e convogliare le innumerevoli risorse culturali presenti nel territorio del Parteolla nel quale opera da oltre dieci anni. Fondata nel 2002, la compagnia svolge la propria attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali e conduzione di percorsi di educazione al teatro e laboratori espressivi nell’ambito del teatro sociale e della teatroterapia. Da anni rivolge le sue energie al teatro per l’infanzia e al teatro contemporaneo presentando i propri spettacoli presso le scuole di vario ordine e grado, nei comuni, biblioteche, centri di aggregazione sociale e vari enti pubblici e privati. La direzione artistica si snoda in un percorso di ricerca espressivo che contempla i vari linguaggi performativi: dal teatro alla danza, alla clownerie, con la commistione di impianti visuali e sonorità e che richiamano caratteri antropologici e elementi naturali. Alla base dei propri lavori vi sono molto spesso le scritture originali e una continua sperimentazione sul gesto e sul movimento. La direzione artistica è affidata a Nicola Michele, formatosi presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari e specializzatosi presso la Scuola di Formazione Triennale di Teatro e Teatroterapia diretta da Walter Orioli a Milano, e presso la Biennale di Venezia con il Maestro argentino Ricardo Bartis. Forte dell’esperienza maturata sul territorio, la Compagnia vuole coinvolgere le risorse umane e paesaggistiche all’insegna di una maggiore visibilità e attrattività turistica. Salto del Delfino nel 2011 debutta al Fringe Festival di Edimburgo con lo spettacolo “Masses Man”, coproduzione con Theandric Teatro Nonviolento. Nel 2014 è ospite al Festival OFF di Avignone con lo spettacolo di Fiore “Le prince et la rose”, che viene successivamente proposto in Corsica nel 2016 a cura dell’Ufficio Municipale del Turismo di Bonifacio. Lo spettacolo della compagnia “Il principe e la rosa” è stato proposto in lingua inglese al Kampala International Theatre Festival del 2017 in Uganda.

Nicola Michele: attore, drammaturgo, regista teatrale e operatore in teatroterapia, socio della Federazione Italiana di Teatroterapia dal 2007. Si diploma come attore nel 1995 presso la “Civica” Scuola d’arte drammatica di Cagliari e successivamente approfondisce la preparazione specializzandosi in Teatroterapia a Milano nel 2006 e seguendo i corsi di alta formazione per l’attore presso la Biennale di Venezia nel 2010 e 2011. Ha frequentato i seminari con Rena Mirecka, Opera di Pechino, Akroama, Alkestis, Eugenio Barba, Ascanio Celestini, Marcello Isidori, Francesco Origo, Fibre Parallele, Ricardo Bartis, Marigia Maggiopinto, Bogdan Renczynski, Walter Orioli, Arturo Cirillo, Roberto Rustioni.