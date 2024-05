Saline Conti Vecchi – Zona industriale Macchiareddu, Assemini (CA)

Nel 2024 torna laalledi, Bene affidato in concessione allae valorizzato daldal 2017. La terza edizione dell’evento si svolgerà, e, grazie alla collaborazione con il, offrirà ai visitatori un’opportunità unica per conoscere lae il prezioso ecosistema ospitato nella salina. Oltre allealla scoperta del Bene e del suo contesto naturalistico, nel cortile degli edifici storici verranno proposte ancheper vivere una giornata speciale all’insegna dei colori e dei profumi della primavera.

Le Saline Conti Vecchi sono una delle più importanti ed estese aree umide d’Europa, con un elevato livello di biodiversità, e fanno parte del sito Ramsar dello Stagno di Cagliari, uno dei 53 siti italiani che hanno ottenuto tale qualifica secondo la Convenzione sulle Zone Umide (Ramsar, Iran, 1971). Sono anche classificate Zona di Protezione Speciale (ZPS), Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e IBA Important Bird Area – Aree importanti per gli uccelli. La presenza di differenti ambienti fisici, a seconda della salinità delle acque, ha dato vita a una flora ricca ed eterogenea, in cui la macchia mediterranea si alterna alla vegetazione di acqua dolce. Inoltre, il sito accoglie molte specie di uccelli: durante l’inverno sono stati censiti 40.000 uccelli acquatici di 50 specie diverse, in particolare fenicotteri rosa. La visita al Bene permette di godere di uno scenario unico e originale, in cui il paesaggio industriale si fonde con la natura incontaminata.

Con la “Festa della Laguna” il FAI intende promuovere la conoscenza dell’ecosistema lagunare, e sensibilizzare il pubblico rispetto all’importanza di tutelare e valorizzare la Laguna di Santa Gilla e la sua ricca biodiversità, oltre a favorire occasioni di contatto con la natura, dando la possibilità ad adulti e bambini di godere di momenti educativi e di svago all’aria aperta.

Questo il ricco programma delle due giornate di evento:

Sabato 11 maggio, dalle ore 10 alle 18: