Napoli, 19enne muore in un incidente: denunciata 26enne senza patente

(Adnkronos) – Scontro tra scooter e auto nella notte a Castellammare di Stabia dove il 19enne Salvatore Vertolomo, alla guida del ciclomotore, è morto sul colpo. Alla guida dell’utilitaria, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una 26enne senza patente, che è stata denunciata per omicidio stradale alla Procura di Torre Annunziata. Il secondo ragazzo che viaggiava come passeggero a bordo dello scooter è stato portato in ospedale per accertamenti, non in pericolo di vita. Le 4 persone in auto sono rimaste illese. Un 51enne a bordo dell'auto risponderà di favoreggiamento personale, per aver dichiarato falsamente di essere alla guida durante lo scontro. I veicoli sono stati sequestrati, la dinamica dell’incidente da ricostruire. La salma del giovane è ora a disposizione del pm di turno e sarà sottoposta ad autopsia. — [email protected] (Web Info)